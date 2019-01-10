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中新社：去港澳台別帶肉品！　抽菸、偷充電、亂餵動物都會罰錢

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▲▼豬，豬肉，非洲豬瘟。（圖／路透社）

▲港澳台嚴禁入境攜帶肉品。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟橫掃中國23省分，官媒《中新社》10日發布新聞，提醒大陸公民前往香港、澳門、台灣旅遊時，千萬別帶肉製品，若違反規定，罰款動輒上萬元。除此之外，在地鐵、捷運也不能隨便吃東西，或是找插座充電；癮君子不能隨便找空地抽菸；隨地亂丟垃圾、吐痰、餵食野生動物都有相關罰則，要陸客出遊秉持「文明旅遊」的素質

▲▼中新社報導呼籲陸客前往港澳台別帶肉品入境。（圖／中新社）

▲中新社報導呼籲陸客前往港澳台別帶肉品入境。（圖／中新社）

隨著寒假、農曆春節即將到來，不少人會選擇規劃出遊行程，鄰近中國的港澳台地區常是陸客選擇的目的地。台灣地區為防止非洲豬瘟入侵，近3年發生非洲豬瘟的國家地區，包括來自中國大陸及港澳、俄羅斯、部分歐洲國家等地入境台灣的朋友，只要攜帶豬肉產品，初犯開罰新台幣20萬元，第2次就100萬元

根據《中新社》報導，陸客前往香港、澳門、台灣旅遊時，千萬別帶肉製品，若違反規定，罰款動輒上萬元。且港澳台的禁煙力度大，癮君子出遊須特別留意，在香港，凡是有天花板或上蓋的地方都不能抽煙，且違規者最高罰款5000港幣（約1.9萬新台幣），還有可能被判入獄，或者做上百小時的義工

太魯閣國家公園在園區內劃設9處吸菸區，並在園內各遊憩區內豎立禁菸提醒牌(圖/取自Parks Taiwan粉絲專頁)

▲太魯閣國家公園劃設9處吸菸區，並在園內各遊憩區內豎立禁菸提醒牌。（圖/取自Parks Taiwan粉絲專頁）

台灣不僅公共場所全面禁煙，部分戶外休閒場所也是禁煙範圍，包括公園、自然公園、風景特定區、森林遊樂區及自然教育園區內，除了特定吸煙區外皆全面禁煙。台北市內12條公交車專用道、128個站台區域、寧夏夜市也都是禁菸範圍。

澳門在2019年元旦祭出史上最嚴控煙令，機場及娛樂場所內除吸煙室外，其他室內範圍全面禁煙，公車站和計程車站10公尺範圍內也禁止吸煙；違規者最高罰款1500澳門幣（約新台幣5739元）。

香港地鐵。（圖／記者黃士原攝）

▲香港地鐵。（圖／記者黃士原攝）

前往香港、澳門的朋友，也要留意香菸與現金不能超額攜帶，根據相關罰則，在香港攜帶超額香菸，最高會被開罰100萬港幣（約392萬新台幣），並監禁2年。

▲▼台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／記者季相儒攝）

▲台北捷運站內排隊人潮。（圖／記者季相儒攝）

另外，在台灣搭乘捷運時，不能吃東西、喝水、嚼口香糖，車內不能隨便找插座給手機充電，這種「偷電」行為將承受高額罰款，遇上野生動物也不能隨便餵食；搭乘港鐵時，如果把腳放在座位上，最高會被罰款2000港幣（約7856元新台幣），說髒話、飲食、打開收音機、不排隊、亂丟垃圾也會通通違規遭罰。

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關鍵字：旅遊,肉品,香菸,捷運,地鐵,入境,香港,澳門,台灣

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