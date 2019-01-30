媽媽在殯儀館工作！老師竟要求全班排擠女童：看到妳就怕

▲女童爸媽在殯儀館工作，竟然就被老師排擠。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

廣西省百色市一所學校傳出老師霸凌女童的案件，一位媽媽在個人微博上發文指出，女兒的班主任兼語文老師知道自己是在殯儀館工作，竟然要求她換工作，還說如果不換工作的話就要讓全班同學都不跟女兒說話；「難道學校有規定家長不能從事這行嗎？還是爸媽工作單位不好會影響到孩子？」

綜合陸媒報導，女童媽媽公布與班主任的對話，對方說，「怎麼在那麼恐怖的地方工作啊！換一個不行嗎？也讓孩子少些陰氣啊；建議你換，不然看到你女兒就怕呢！」家長回應目前換不了，「難道學校有規定不能做這行嗎？」老師竟扯說，「是我知道以後，看到您女兒就會想到那個地方，那個恐懼的場面…然後不敢看您女兒啊！」

▼女童家長與老師對話。（圖／翻攝自微博）

據悉，老師提出幫女童換班的要求，但是被家長拒絕後就要求全班不能跟女童說話；不久又有其他家長公開老師種種不當行為，例如私下向家長兜售紅糖，承諾如果買紅糖就可讓孩子換一塊「免罰金牌」，如果不買還被威脅說「你罵我，我是大人，心理能承受得住；但我罵你小孩，就怕他是小孩，受不住。」

百色市右江區教育局29日發布通報表示，目前當地有關部門已針對此事成立工作小組，經過初步調查，家長所反映的問題基本屬實，具體情況還需進一步釐清。校方單位也暫停該名教師的班主任職務，待相關問題核查後，將按照規定進行處分。

▼老師最後說，女童不會換班級，但自己的班主任職位會被換掉。（圖／翻攝自微博）

許多網友看完後紛紛表示，「這樣的人不配當老師」、「老師沒有師德，怎麼教小孩？」、「殯儀館工作都比你錢多」、「做老師的還不懂尊重各行各業」、「殯儀館又不是吃屍體的肉，哪需要害怕？」、「還不快吊銷教師資格證」。