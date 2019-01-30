鄭麗君家人在陸投資？　國台辦：絕不允許賺錢又支持台獨

▲文化部長鄭麗君回應呼巴掌事件。（圖／記者季相儒攝）

記者朱世凱／綜合報導

文化部長鄭麗君出席華視《關懷演藝人員春節餐會》時，遭到鄭惠中呼巴掌引起外界熱議。有記者發問，鄭麗君支持文化「台獨」、「去中國化」，但其家人卻長期在大陸投資，中方對此有何評論？國台辦發言人馬曉光回應，絕不允許任何人一邊在大陸賺錢，一邊卻支持「台獨」分裂活動。

馬曉光表示，「我們看到這個（掌摑事件）報導，也注意到了台灣輿論認為，民進黨當局應該反思，為什麼會發生掌摑這樣的事情；另外，大陸的立場和態度都是十分明確的，也是十分堅決的，我們絕不允許任何人、任何企業一方面在大陸賺錢，另一方面卻支持『台獨』分裂活動，破壞兩岸關係。」

針對陸委會禁止一些廣播節目播出在北京駐點的台灣記者談話內容，理由是這些記者的意識形態已變得「傾中」的問題，馬曉光回應，「有關視頻已在網上播出了，大家都看到了，相關記者已予以有力詰問和強烈回擊。這件事再次反映出陸委會、民進黨當局在破壞兩岸關係方面已無所不用其極。」

▼大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／CFP）

海基會董事長張小月說，即使現在兩岸有不同政治立場，但她認為兩岸文化交流應該要更加頻繁深入，希望未來有機會可以到大陸實地參訪台商子女學校。馬曉光表示，「張小月的表態，和陸委會、民進黨當局做的事情好像不太搭調。」

他也說，「至於說兩會的制度化協商和交往機制，民進黨上台以後已經停擺了，原因何在，大家都很清楚，所以希望海基會方面能夠敦促民進黨當局盡快回到『九二共識』的共同政治基礎上來，以便儘早實現她訪問大陸的心願。」