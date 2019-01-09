地鐵坐墊插20根縫衣針　澳男上班途中慘遭「針椅」刺傷

▲地鐵座椅藏針。（圖／翻攝自Twitter／@aartusa）

國際中心／綜合報導

澳洲過去接二連三的發生「水果藏針」事件，沒想到墨爾本於當地時間8日上午竟然又發生藏針案例，這次中招的竟是「地鐵座椅」。男子阿爾杜沙（Anthony Artusa）於上班途中，在座椅上發現了「20根縫衣針」，嚇得他急忙報警處理。

據澳洲新聞網站news.com.au報導，阿爾杜沙於早上搭乘了墨爾本地鐵上班，沒想到當他坐下來時，突然覺得後腿刺刺的，猛一看，他竟然坐在一個大約有20根針倒插刺入的座椅上，嚇得他趕緊向墨爾本地鐵公司與維州警方通報，並於事後在Twitter上發文標記了墨爾本地鐵，提醒各位民眾一定要小心。

對此，墨爾本地鐵公司發言人也表示，「這是一個非常野蠻的行為，我們感謝沒有人受傷。」目前地鐵公司已經與維州警方密切合作，對該事件展開全面性調查。