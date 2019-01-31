葉元之轟：侯友宜好感度榜首　「新任局長」卻不接地氣沒企圖心

▲新北市長侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜市長上任一個月，好感度六都第一。對此，新北市議員葉元之指出，他認為有兩個原因「行動力強、只拚市政」，但從市議會質詢中顯見，少數新任局長不僅對市政不熟悉，也不接地氣、沒企圖心。

葉元之表示，侯友宜行動力超強、劍及履及：汐止發生交通大打結，第二天一大早侯本人就到汐止了解；選舉時提出主要政見「都更三箭」，當選後立刻請陳副市長擔任都更平台召集人，跨局處全力推動都更。

他指出，另一個原因是侯友宜只拼市政，不管政治：行政院長蘇貞昌是競選時期的對手，但蘇就任閣揆，侯友宜不僅親自出席行政院會，也陪同蘇視察金山沙珠灣，聯手打造衝浪基地；另外，議會要求失業勞工的就學補助比照公務人員，侯友宜也立即促成。

但葉元之也批評，雖然侯友宜本人經驗豐富，但少數新任局長，在議會答詢時可顯見，「不夠接地氣、沒有企圖心」，不僅對市政不熟悉，也沒有追蹤市長競選政見。這些新任局處長，顯然需要跟上腳步，否則就會顯得格格不入。

侯友宜31日受訪也對此表示，他要求自己好好做事，從來都沒有在看「好感度」，都是要看負面的，再去改進，把自己做不好的地方，逐漸變得更好，朝正向方向去做，這才是他要努力。

而心中第一名的市長是誰，侯友宜則說，每一個人做自己，每一個人的環境完全都不一樣，大家各自努力，好好為市民做事。