羅智強力挺全民調：侯友宜、盧秀燕、韓國瑜是「最好的驗證」

▲吳敦義、王金平、朱立倫被視為競逐2020總統大位的可能人選。（合成圖／記者屠惠剛、賴于榛、李毓康攝）

政治中心／綜合報導

南投縣長林明溱開第一槍，公開建議以全民調決定2020候選人，台北市議員羅智強31日也在臉書表示同意，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜三人就是「全民調」最好的驗證。

羅智強表示，自己的看法和林明溱一樣，全民調不是「零缺點」，但已是目前各種初選機制中，最有公信力、也最可以選出強將的機制了。

羅智強說，更重要的是，國民黨的「太陽們」聲勢持續下挫，最大的原因，就是初選時程一直在「拖死狗」，拖磨士氣也讓外界覺得國民黨都在爭權奪力，結果會是「國民黨受傷、太陽們也受傷。」

羅智強強調，應該要儘早定於一尊，早點進行初選，也能早點開始彌合初選傷痕，全力拚搏2020總統大選。

羅智強認為，雖然台北市長柯文哲民調暫時領先，但那是因為國民黨此刻初選未定如一盤散沙，但是柯文哲現在已經沒有往日的新鮮感，只要早定人選，藍軍就會集結，柯文哲的民調就會下滑，「所以國民黨實在不該再繼續自誤時機了。」

最後他表示，侯友宜、盧秀燕、韓國瑜因全民調而得到提名，這就是「全民調」最好的驗證，「盧秀燕市長，也已表態支持全民調！」