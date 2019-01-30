捐新北1.7億神秘「無名氏」留字條 ：我是朱市長的好朋友...

▲給「無名氏」的感謝狀。（圖／新北社會局提供）

政治中心／綜合報導

新北前市長朱立倫的「無名氏」朋友，連續9年捐出1億7千萬給新北市推動各項福利方案推動，朱立倫去年底卸任後，侯友宜當選新北市長並接任，該名「無名氏」上周再度捐出2千萬，並附上字條寫著「我是朱市長的好朋友，也會變成侯市長的好朋友」。

侯友宜30日表示，9年來「無名氏」累計捐款高達1.7億元，透過市府各項福利方案推動，共嘉惠超過45 萬名老人、婦女、兒少、新住民或身心障礙者等弱勢民眾及家庭。今年的2千萬元，將納入公益大平台運用，持續執行幸福保衛站和敬老眼鏡方案，嘉惠更多弱勢學子、長輩。

無名氏在今年的捐贈支票中，謹附上字條說明「我是朱市長的好朋友，也會變成侯市長的好朋友，新的一年，個人深深期盼新北市的善舉能夠一棒接一棒的傳承下去…」，作風如同前8年，社會局同仁無人知曉無名氏究竟是誰，但仍做了一張感謝狀，上頭仍署名「無名氏」。

新北市社會局、勞工局、教育局、文化局、衛生局等局處，運用無名氏捐款，執行各項關懷弱勢福利方案，例如：社會局的高風險家庭學用品就學支持計畫，以及「佈老時間銀行」高齡照顧存本專案等，教育局的幸福保衛站計畫、文化局的幸福閱讀陪讀相伴計畫、勞工局的職業達人公益關懷弱勢族群迎春佈新計畫等。