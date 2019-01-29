影／柯文哲民調下滑？朱立倫：「民調參考就好」他比我有吸引力



記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫朱立倫29日上午與三重區立委補選候選人鄭世維同台打保齡球，針對台北市長柯文哲民調大幅下滑，他表示民調只是參考，柯文哲在年輕族群、網路聲量還遠超過他，「這個的確我們自己要反省一下，阿伯比我大兩歲，結果阿伯這麼有吸引力」，真的要好好檢討。

針對美麗島2020民調朱立倫支持度達到33%，台北市長柯文哲則下降到16%，朱立倫表示，那只是一部分，那是台北市部分，目前整個民調，因為常常有在做民調，他都做為參考。

朱立倫說，有的部分自己遠不如柯文哲，有的部分則是超越柯市長，他舉例，柯在年輕人、網路的聲量還遠遠超過他；他常說「這個的確我們自己要反省一下，阿伯比我大兩歲，結果阿伯這麼有吸引力」，真的要好好反省、檢討。

▲朱立倫與鄭世維打保齡球。（圖／記者羅婉庭攝）

▲美麗島民調顯示台北市長柯文哲支持度下滑。（圖／記者林敬旻攝）

另外，民進黨主席卓榮泰說「國民黨不會派出最強但會派出最有企圖心的人」，似乎意指藍營「卡朱」。朱立倫回應，民進黨現在最重要是執政黨，執政黨要讓民眾過好日子，比口水來得重要。

朱立倫表示，民進黨現在最重要是執政黨，執政黨要把台灣經濟能變好、把兩岸關係改善，讓民眾過好日子，比口水來得重要，因為你是執政黨，因為你開芭樂票那民眾會很難接受。