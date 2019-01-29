吳敦義跟喊「2020為台努力」　朱立倫笑：黨主席當然要努力

▲朱立倫、吳敦義。（資料照／記者賴于榛、屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對吳敦義臉書封面改成「2020為台灣努力」，與新北市長朱立倫1225宣布參選總統時撞台詞。朱立倫29日受訪表示，吳敦義是黨主席領導國民黨，當然2020要為台灣努力。

朱立倫上午與三重區立委補選候選人鄭世維同台打保齡球，也為他加油打氣。針對吳敦義也喊「2020為台灣努力」，他回應，不管到時候提名總統候選人或是立委候選人，主席都要領導國民黨2020為台灣、為中華民國努力。

對於吳敦義下午要跟台商吃飯，餐會是由中常委出資，相對朱立倫串連黨員部分動作比較少力道較弱。朱立倫對此表示，一些黨內的前輩好意問過他要不要「來請客一下」，讓黨內先進一起聚餐。

對此，他謝謝這些好意，現階段他只希望，第一個，黨內提名只是一個過程，不希望這過程造成任何不愉快，任何對立或競爭的情況；第二個就是希望直接跟很多基層朋友在一起，「今天來打保齡球，不管是不是黨員都很歡迎」。

另外，民進黨喊出四月就會選出2020總統候選人，會不會希望藍營也加快腳步，儘早做初選提名。對此朱立倫回應，他現在不是黨主席，沒辦法做這樣決定。

他說，自己相信國民黨一定有全盤規劃，畢竟提名只是一個過程，提名過程希望能讓政黨爭取後勝選。他強調，「提名不是目的，不是大家為了搶提名當做目的」，而是爭取2020勝選才是最終目標，民眾的期待是希望黨的方向能符合民意，能夠全黨團結爭取勝選。