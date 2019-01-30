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影／近3年首次經濟不景氣藍燈衝擊！新北強打小鎮深度旅遊

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記者羅婉庭／新北報導

面對國內景氣訊號，首度出現近三年來，象徵景氣低迷的藍燈，新北市觀光旅遊局長張其強，30日上午在市政會議提出警訊，首當其衝的，就是減少不必要的消費開支，此時觀光旅遊往往就是減少開銷的選項之一。

張其強表示，觀旅局也已積極準備，將以推動小鎮旅遊，鼓勵在地經濟，讓景點當地居民，更能享受到觀光帶來的正面價值，進而提供更好的旅遊服務，積極迎戰可能的衝擊。

目前除了將和國內旅遊業者合作，在上半年推出以「小鎮旅遊」為主的輕深度旅遊，來吸引樂齡族群和國民旅遊，也就是，不只是到此一遊，更要讓遊客可以玩的「更深入，更精緻」，也讓當地居民，有更多的收入。

張其強舉例，當地最道地的漁夫料理、保證新鮮的農漁產品、具有在地特色的手工製品，同時，在當地住宿一到兩晚，去實地體驗在地的浮潛、夕陽、夜景、幽靜步道，甚至可以起個大早，去體驗人情味十足的在地早市和最新鮮、剛採收的蔬果等，把觀光收入，儘可能的留在當地，促進地方經濟繁榮。

獨具特色的深澳鐵道自行車RailBike，將可以讓遊客，從北海岸的萬金石，也就是以海岸線和海鮮聞名的萬里、金山、石門，經過深澳鐵道自行車的串連，一路玩到東北角，以人文故事著稱的的水湳洞、金瓜石和九份，合稱為「水金九」。

張其強表示，透過公共運輸的連結，讓花在交通的時間可以減到最少，讓消費者，也就是觀光客，可以停的更久、花的更多、玩的更方便，也就是更深度的旅遊。

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關鍵字：深澳鐵道自行車,萬金石

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