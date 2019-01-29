影／「買菜郎」鄭世維揪打保齡球　朱立倫凸槌：怎麼比高麗菜還重！

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫29日上午現身新北市三重區保齡球館，為同黨籍三重立委補選候選人鄭世維站台。不會打保齡球的朱立倫，拿起保齡球時直呼「怎麼比高麗菜還重」！現場媒體及圍觀民眾都笑翻。

朱立倫擲球時，儘管加油聲不斷，他還是不停「洗溝」，保齡球偏離球道洗溝的瞬間，朱立倫自己也露出難以置信的表情，一旁的教練頻頻鼓勵他，說會越來越進步。

針對三重區立委補選選情激烈，朱立倫表示，高雄市長韓國瑜、鄭世維過去同為很會賣菜的「賣菜郎」，力挺鄭世維，相信他也會是很好的立法委員，希望選民能夠全力支持。



朱立倫說，過去韓國瑜擔任台北果菜公司總經理時，鄭世維是新北果菜公司副總經理，那段時間台北有韓國瑜、新北有鄭世維，當時雙北果菜公司合作密切，「兩人的菜都賣得很好，都是貨真價實的賣菜郎」，他相信鄭世維一定會是最優秀的立委人選。

朱立倫及韓國瑜力挺鄭世維，外界解讀為另類朱韓合作，朱立倫強調韓是國民黨最優秀的市長，「我們當然會合作」，國民黨推出的優秀人才，像是韓市長、侯市長或鄭世維，他都一定會全力支持。

▲前新北市長朱立倫29日上午現身新北市三重區保齡球館，為同黨籍三重立委補選候選人鄭世維站台。（圖／記者羅婉庭攝）





▲朱立倫與鄭世維打保齡球。（圖／記者羅婉庭攝）

對於激烈選情，鄭世維認為，現在選戰的模式非常多元，無論是平面、電子媒體或者是網路宣傳，只要是能對選戰加分的都是彼此需的方式。余天大哥的知名度我想大家都耳熟能詳，不過自己這幾年在政論節目也都是有露出，最重要的還是基層與民眾的互動，因此無論是馬前總統、朱前市長或是吳敦義主席，只是他們時間上允許，相信都非常樂意來幫自己站台。

鄭世維也提到，大家最關切的韓國瑜市長是否會北上為自己站台部分，除了黨部的安排外，自己也有透過雙方的友人在聯繫安排，「賣菜郎挺賣菜郎」這句話是源自於與韓市長通話中，韓市長所提出，因此相信韓市長一言九鼎，答應會來站台就一定會來站台。無論是韓總，還是鄭副總，只要能為基層的老百姓拼經濟，顧生活，都是全台所有市民所熱衷期盼的。

鄭世維最後也強調，在2018縣市長選舉時，以三重立委選區的103個里來看，侯市長是小贏蘇老縣長。所以三重的選情目前是五五波，補選的投票率也僅有三、四成，因此要如何提升投票率，都是未來我們要努力的方向。