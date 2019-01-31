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侯友宜、張淑芬「閉門會談」　新北、台積電合作大型公益計畫

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▲▼侯友宜、張淑芬「閉門會談」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜、張淑芬「閉門會談」前互贈禮物。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜31日與台積電慈善基金會董事長張淑芬女士閉門會面，主要是討論「台積電傳愛方案」公益計畫，由台積電慈善基金會與新北市政府社會局、新北市政府衛生局、新北市政府教育局合作。

張淑芬特地準備的兩個自己繪畫的馬克杯，一個紅色、一個藍色，取名為「吉祥、如意」 送給侯友宜，侯驚訝的說「啊？妳是畫家喔，我只知道妳是慈善家」，張淑芬開玩笑表示「你很沒知識欸！」兩人互動讓現場媒體笑翻。

張侯兩人會談的合作計畫目標包括，提供行動餐車，補充偏區共餐資源之不足；設置服務據點，提供在地化需求復健與長照服務；協助弱勢學生，順利完成學業。對象是偏區以八里、三芝、石門、金山、萬里、深坑、石碇、平溪、坪林、瑞芳、雙溪、貢寮、烏來等13區為主，並擴及其他社福資源缺乏之地區的弱勢兒少、高齡、身障、原住民新住民親子。

此公益計畫計畫分為3項，惜食分享網行動餐車計畫、物治所顧老顧小好安心計畫、圓夢助學專案計畫，總共經費合計1690萬6,000元。預計辦理行動餐車共餐場次至少35場，3500人次以上受益。辦理偏區學校食育課程至少100場，4000人次以上受益。新增3所物理治療所及9所早療設備，30460人次受益；圓夢助學專案資助80名孩子。

新北市政府表示，台積電慈善基金會推動的四大主軸「照護獨老、推廣孝道、關懷弱勢、保育環境」也與新北市政府刻正規劃推動的「公益大平台」計畫理念不謀而合，雙方都希望一起照顧弱勢對象，為創建美好社會共同努力。

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關鍵字：侯友宜,張淑芬,台積電慈善基金會

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