快訊／館長向高市府道歉「我比較垃圾」　韓國瑜笑笑回應了

▲館長陳之漢、韓國瑜去年10月曾同框直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

政治中心／綜合報導

「館長」陳之漢近日與健力協會合辦比賽受阻，在直播上痛批高市府局處食古不化，「高雄市府就是垃圾」。但他29日改口坦言是他弄錯了，誤會一場，因此鄭重向韓國瑜及高雄市府道歉，「這件事我比較垃圾」。高雄市長韓國瑜得知後，稍早善意回應「不會介意」，並祝館長新年快樂。

韓國瑜29日市政會議後，與運發局代理局長周明鎮接受媒體採訪，他說自己一天到晚被罵，一定要出來對外澄清，不能「每次都被蓋布袋打」。根據《聯合新聞網》報導，稍早館長公開道歉後，韓國瑜也笑回「沒關係，不介意，祝館長新年快樂。」

▲高市府29日回應館長沒有接獲陳之漢申請。（圖／記者洪正達攝）

陳之漢近日在直播中怒控，舉辦健力賽卻被高雄市體育處刁難。但周明鎮29日表示，館長至今從未與運發局有過任何接觸，且國手選拔屬中央力館，若協會要舉辦國手選拔也要體育處同意，權責不在高雄市政府身上，而且館長所言「高雄市反對體育活動與商業作結合」不是事實，因為這些活動與商業結合，也能活絡高雄經濟。

周明鎮進一步指出，為化解雙方歧見，已派員與館長接洽，希望能將誤會講清楚。至於雙方合作部分，目前館長的健身房大部分都在北部，在高雄尚未設點的情況下，仍由單項運動協會主導。

對此，館長29日晚間8點與新北市長侯友宜合體直播時表示，這一切都是誤會，「這件事情我比較垃圾」，希望韓國瑜能接受他的道歉，「去高雄一趟我也願意去」，日後會謹言慎行。

▲館長直播合體侯友宜，向高市府及韓國瑜道歉。（圖／翻攝自金剛直播）