　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／館長向高市府道歉「我比較垃圾」　韓國瑜笑笑回應了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓、館同台 直播熱爆！ 35萬人次觀看。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲館長陳之漢、韓國瑜去年10月曾同框直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

政治中心／綜合報導

「館長」陳之漢近日與健力協會合辦比賽受阻，在直播上痛批高市府局處食古不化，「高雄市府就是垃圾」。但他29日改口坦言是他弄錯了，誤會一場，因此鄭重向韓國瑜及高雄市府道歉，「這件事我比較垃圾」。高雄市長韓國瑜得知後，稍早善意回應「不會介意」，並祝館長新年快樂。

韓國瑜29日市政會議後，與運發局代理局長周明鎮接受媒體採訪，他說自己一天到晚被罵，一定要出來對外澄清，不能「每次都被蓋布袋打」。根據《聯合新聞網》報導，稍早館長公開道歉後，韓國瑜也笑回「沒關係，不介意，祝館長新年快樂。」

▲▼ 高市府回應館長沒有接陳之漢申請。（圖／記者洪正達攝）

▲高市府29日回應館長沒有接獲陳之漢申請。（圖／記者洪正達攝）

陳之漢近日在直播中怒控，舉辦健力賽卻被高雄市體育處刁難。但周明鎮29日表示，館長至今從未與運發局有過任何接觸，且國手選拔屬中央力館，若協會要舉辦國手選拔也要體育處同意，權責不在高雄市政府身上，而且館長所言「高雄市反對體育活動與商業作結合」不是事實，因為這些活動與商業結合，也能活絡高雄經濟。

周明鎮進一步指出，為化解雙方歧見，已派員與館長接洽，希望能將誤會講清楚。至於雙方合作部分，目前館長的健身房大部分都在北部，在高雄尚未設點的情況下，仍由單項運動協會主導。

對此，館長29日晚間8點與新北市長侯友宜合體直播時表示，這一切都是誤會，「這件事情我比較垃圾」，希望韓國瑜能接受他的道歉，「去高雄一趟我也願意去」，日後會謹言慎行。

▲▼館長與侯友宜直播。（圖／翻攝自金剛平台直播影片）

▲館長直播合體侯友宜，向高市府及韓國瑜道歉。（圖／翻攝自金剛直播）

ET快訊
批高雄市政府垃圾　館長道歉了！「我比較垃圾」
《聲林》爆紅10歌手「重現12年前星光幫」網路人氣王是她
韓國瑜將到哈佛大學演講！預計4到5月訪美

關鍵字：館長,陳之漢,韓國瑜,高雄市政府,健力協會,侯友宜

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／館長向高市府道歉「我比較垃圾」　韓國瑜笑笑回應了

賴瑞隆護航陳菊撇氣爆國賠責任　羅智強：救命錢這樣用？

批高雄市政府垃圾　館長道歉了！「我比較垃圾」

快訊／韓國瑜到哈佛大學演講！預計4到5月訪美

視察崗山之眼看美景　韓國瑜：我的腦袋就是最美的夕陽

侯友宜直播見證　館長向韓國瑜道歉：去高雄一趟我也願意

柯文哲不夯？夜市走街擠到爆　千份發財金10分鐘搶光

「不想被蓋布袋打」　高雄運發局：未接到「館長」申請

帥炸！維安特勤隊加碼送桌布　媲美好萊塢動作大片海報

台灣清廉印象指數名列31　8邦交國不及格！清廉情況堪憂

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

蔡旻佑突襲婚禮「我可以」　下一秒新郎接棒..哭翻了！

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

快訊／館長向高市府道歉「我比較垃圾」　韓國瑜笑笑回應了

賴瑞隆護航陳菊撇氣爆國賠責任　羅智強：救命錢這樣用？

批高雄市政府垃圾　館長道歉了！「我比較垃圾」

快訊／韓國瑜到哈佛大學演講！預計4到5月訪美

視察崗山之眼看美景　韓國瑜：我的腦袋就是最美的夕陽

侯友宜直播見證　館長向韓國瑜道歉：去高雄一趟我也願意

柯文哲不夯？夜市走街擠到爆　千份發財金10分鐘搶光

「不想被蓋布袋打」　高雄運發局：未接到「館長」申請

帥炸！維安特勤隊加碼送桌布　媲美好萊塢動作大片海報

台灣清廉印象指數名列31　8邦交國不及格！清廉情況堪憂

避免吳音寧休市風波？農委會主委陳吉仲：果菜市場春節只休5天

台南學甲鎮安宮　「大仙尪」軟身福德爺重新開光

下班搭地鐵…轉頭看「宮鬥劇女神站旁邊」　全車擠滿人背貼背！

快訊／館長向高市府道歉「我比較垃圾」　韓國瑜笑笑回應了

市府協調中石化損害賠償金年前發放　第1批122人入袋

過年來點來點文青的氣息　農曆初一初二益品書屋入屋費9折

殺人劫公車…沿路衝撞釀8死22傷　福建男一審被判死

脫歐B計畫！「7大修正案」即將表決　梅伊：要求歐盟重啟談判

咳嗽不止如機關槍！嬰兒缺氧全身抽搐　竟跟媽媽有關

賴瑞隆護航陳菊撇氣爆國賠責任　羅智強：救命錢這樣用？

「最快」直線7秒　自信催油門通過

政治熱門新聞

美女議員打包「議會霍建華」！同..

自爆高市府男主管性騷3女同事　..

侯友宜直播見證　館長向韓國瑜道..

台南立委補選危機！韓國瑜深夜電..

批高市府垃圾　館長道歉！「我比..

市府傳性騷擾　李佳芬：性騷擾是..

少康專案被陸關押20年　楊銘中..

藍委罵「總統府發言人幫陳菊發言..

快訊／熱戀「議會霍建華」？鍾沛..

即／韓國瑜到哈佛大學演講！預計..

高市府官員爆性騷3人　韓國瑜震..

館長嗆「垃圾」　高市運發局：誤..

鍾小平南下「求救」　里長追著要..

蔡正元：韓國瑜小心變馬英九第二

更多熱門

相關新聞

批高市府垃圾　館長道歉！「我比較垃圾」

館長陳之漢近日在直播怒控，花錢推廣健力賽卻遭高雄體育處阻擋，質問韓國瑜，為何高雄協會、局處如此食古不化，批「高雄市府就是垃圾」，他29日直播改口稱是誤會，鄭重向韓國瑜與高雄市府致歉，「這件事情我比較垃圾。」

即／韓國瑜到哈佛大學演講！預計4到5月訪美

視察崗山之眼　韓國瑜：最美夕陽在頭上

侯友宜直播見證　館長向韓國瑜道歉

不想被打　運發局：未接到館長申請

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 王令麟 十年挑戰 孫其君 春晚直播 廖峻中風 林佳龍 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 炎亞綸 王令麟 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

油漆工大吃爽玩「4年賠0元」被灌爆

2019日本出入境托運行李限制懶人包

他被警挖醒見2賓士超火　女：前男友擋我

爽胡大四喜嚇壞人　勸世文讓網毛翻

蓋被躺一排！尾牙「停屍間」超夯

郭雪芙認了被劈腿3次！

郭雪芙爆當小三！鮮肉男星睡進她家「過夜3天」

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆噁心

「新鬼嫂」比基尼包不住雪球！

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

更多

最夯影音

更多

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面