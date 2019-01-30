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2020初選全民調　林明溱「開第一槍」葉元之、徐巧芯響應

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▲▼吳敦義、朱立倫、韓國瑜、柯文哲、蔡英文。（組合圖／本報資料照）

▲吳敦義、朱立倫、韓國瑜、柯文哲、蔡英文。（組合圖／本報資料照）

記者羅婉庭／台北報導

南投縣長林明溱開第一槍，公開建議以全民調決定2020候選人，新北市議員葉元之、台北市議員徐巧芯都在臉書上響應，以示認同。林明溱表示，如果又重演過去的黨內惡鬥、爭權奪利，國民黨會被選民唾棄。全民調是推舉黨內總統人選最好的辦法，其他的美式民調等，都是忽視民意耍花招，會被選民看破手腳。

林明溱說，去年九合一大選，國民黨拿下15個縣市長大勝，但這並非選民支持國民黨，而是民進黨做的太爛，導致選民反彈。國民黨不能錯判民意，更不能自滿，又重演過去的黨內惡鬥，否則民意如流水，又會失去中央執政機會。

他說，國民黨基層都支持全民調，他也認為唯有獲得最多民意支持的候選人，才能代表國民黨支持，其他方式都缺乏民意基礎。他對於黨內有意爭取下屆總統人選，也沒有特定支持者，不論是馬英九、吳敦義、朱立倫、王金平，誰能在全民調勝出，他就支持誰，相信這也是國民黨支持者的普遍意見。

朱立倫則表示，只要能提名符合民意的人選，用公平、公開與透明的方式進行，盡快推選出人選，重點是黨內要團結一致，盼盡快整合不同的意見，有一個公平的初選機制。

台北市議員徐巧芯表示，全民調不全民調，雖然並不是最核心的問題。但是初選至少要公平、公正、公開，而且要掌握速度。所以全民調還是一個比較好的選項。

她說，媒體很常做2020總統民調，並把台北市長柯文哲放入民調選項。雖然柯文哲市長說要到「六月再決定」，但還未曾正式表態參選。若他參選，將再次重現「三角堵」的選舉模式。

徐巧芯表示，如果五、六月國民黨才進行初選，而且還是用來天外飛來一筆的奇怪模式選舉，選完之後不免會更加紛擾，短時間內幾乎可以想像的到，沒有出線的陣營及其群眾大概還是有點情緒，很難立刻團結一致對外。

她指出，剛好在那時候，台北市長柯文哲極有可能登高一呼宣布參選總統。白色力量宣布參選時，正逢國民黨初選後的亂象，豈不是讓中間、淺藍選民覺得乾脆選柯文哲好了？換言之，初選時程若提前，並採取簡單易懂的全民調模式，在初選過後還有幾個月的時間可以整隊，避免因來不及整合而造成聲勢大減的負面狀況發生。

她也暗指黨主席吳敦義，如果任何有意願代表國民黨參選總統的「太陽」是為了大局著想「而非自己的私利」，對於初選這一局的想法很簡單，就是：初選時程提前、全民調決勝負。到底哪有還有這麼多思來想去的眉角？

葉元之也提醒，「2018，雖然國民黨大勝，但2020，國民黨一定要非常謹慎」雖然陳思宇大幅落敗，但這不是「柯粉」的真正實力，只能說陳思宇的個人形象，跟柯文哲的支持者太「不合」。

他表示，2020將是蔡英文、柯文哲，再加上國民黨候選人的「三腳督」，現在柯文哲一直想要吃國民黨的票，國民黨一定要提出民調上的最強人選，否則難說不會造成棄保。

因此葉元之認為，國民黨的初選一定要由全民調來決定，而且越快確定越好，這是林明溱縣長的看法，他相信也是黨內大多數同志的主張。

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關鍵字：朱立倫,林明溱,葉元之,徐巧芯

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