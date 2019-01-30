韓國瑜4月哈佛演講　朱立倫：讓美國體會台灣民主可貴

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

前新北朱立倫30日赴道綠隧咖啡烘焙廠關心咖啡農。針對高雄市長韓國瑜四月訪美，他表示，聽到韓市長要去哈佛大學演講，認為這是很好的事情，讓美國民主大國、國外學者體會台灣民主可貴，包括韓國瑜成功的故事，是非常棒的。



至於南投縣長林明溱建議以全民調決定2020候選人，朱立倫則說，希望能提名符合民意的人選，用公平、公開與透明的方式進行，盡快推選出人選，重點是黨內要團結一致，盼盡快整合不同的意見，有一個公平的初選機制。

美媒披露，韓國瑜將於4月或5月訪問美國波士頓，在哈佛大學以「2018地方選舉對民主政治的影響」為題演講，赴美訪問時間預計在4月或5月。韓國瑜表示，規劃以「2018地方選舉對民主政治的影響」為題演講，到時也會和僑界見面並受邀對話或演講，初步規劃這趟美國之行約5至7天行程，行程除了美國東岸，也會走訪西岸。

對此，朱立倫表示，讓國民黨成功的、傑出的政治人物到國外，讓大家認識，不只韓市長，希望其他地方首長可以多到國外交流，尤其美國這樣的民主大國，了解到台灣民主的可貴。

▲朱立倫赴台南關心咖啡農、舉辦座談會。（圖／朱辦提供）

他說，自己過去當市長有很多到美國交流的機會，這次是從新創經濟的角度到矽谷訪望，主要是希望在台灣在經濟轉型的過程中，能夠找出一條出路；針對2020副手的人選會在政黨提名後決定，現階段先準備到美國做學習之旅，到矽谷去訪問，之後會在台灣各地，各個行業、各個角落，與他的朋友交流、討論台灣的未來。

另外，朱立倫表示，很多政治學者都考慮政治在考慮經濟，但對民眾吃不吃得飽最重要，對兩岸關係來說，他一直堅持中華民國的立場、自由民主的生活方式，但是對民眾來說只盼農產品能夠賣得出去，無論在中國大陸或全球各地，只要能創造經濟產值最重要。民進黨最大的問題就是先考慮政治，先有意識形態在討論經濟發展，這也是這幾年民眾最大的不滿。