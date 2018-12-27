28歲女博士民企工作兩年任副市長　官方：和北大合作「掛職鍛鍊」

▲袁琳擔任福建省人民政府副市長。（圖／翻攝微博／中國婦女報，下同）

大陸中心／綜合報導

福建省福清市人大常委會日前任命袁琳為福清市人民政府副市長。據了解，出生於1990年的女子袁琳，僅有民營企業兩年的工作經驗，目前博士在讀，因此引發輿論關注。福州市委組織部26日表示，「我們與北大校地合作引進在讀研究生從事社會實踐，為期10個月，到期免職，人事關係仍在北大，不是公務員，且不發薪水」。

袁琳出生於1990年3月是河北平鄉人，2008年6月起在美國萊斯大學社會科學學院經濟系經濟學、管理學專業攻讀本科；2012年8月至2013年5月在該校喬治布朗工程學院統計系繼續攻讀碩士；在民營企業工作兩年後，於2015年9月進入北京大學光華管理學院金融系攻讀博士，直到今日。

根據福建省與北京大學校地合作協議，北京大學選派在讀研究生骨幹赴福建省短期掛職鍛鍊，屬於社會實踐；掛職時間就研究生的學業（工作）情況、學校安排和地方實際確定，有的時間僅有暑期的兩個月，最常不超過1年。

北京大學在今年以來，已推薦3名優秀博士到福建省相關部門掛職鍛鍊，例如暑期來的一位同學就擔任了某單位的領導助理；袁琳擔任科技副市長也是同樣況，只是為了方便撰寫調查研究報告，「已經畢業的研究生是不可以這樣掛職的」。

此外，福州市委組織部人才辦表示，袁琳雖然掛職擔任副市長，但是人事關係和檔案仍在北京大學，並沒有成為公務員，福州市也不會發薪水，僅提供必要的食宿安排和通勤費用。

據了解，北京大學學生就業指導服務中心2016年6月1日發布的《關於選拔北京大學研究生骨幹（研究生及青年教師）赴閩短期掛職鍛煉的通知》（簡稱通知）稱，「為改善幹部隊伍結構，培養領導班子建設後備人選，從2012年起，福建省面向北大、清華、人大等全國著名高校，選拔優秀博士、碩士畢業生來閩工作（引進生工作）。為了讓更多在校師生熟悉引進生政策、進一步了解福建、投身新福建建設，福建省委組織部決定面向北京大學選拔部分優秀研究生幹部和青年教師，到基層一線開展掛職鍛煉」。

上述通知顯示，掛職對象為北京大學的在讀研究生及往屆畢業的在校青年教師（以下統稱研究生骨幹）。掛職時間一般不少於1個月，根據研究生骨幹學業（工作）情況、學校安排和地方實際確定。掛職地區則包括福州、漳州、三明、南平、龍巖、寧德6個設區市及平潭綜合實驗區。

其中，掛職對象的資格條件參照引進生選拔條件，要擔任過學生幹部；原則上，青年教師年齡不超過35歲，博士至畢業時年齡不超過30歲（本科學制五年的不超過31歲），碩士至畢業時年齡不超過27歲（本科學制五年的不超過28歲）。

事實上，北大在讀研究生赴福建掛職鍛煉工作正是始於2016年。