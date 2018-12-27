　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

28歲女博士民企工作兩年任副市長　官方：和北大合作「掛職鍛鍊」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼袁琳擔任福建省人民政府副市長。（圖／翻攝微博／中國婦女報）

▲袁琳擔任福建省人民政府副市長。（圖／翻攝微博／中國婦女報，下同）

大陸中心／綜合報導

福建省福清市人大常委會日前任命袁琳為福清市人民政府副市長。據了解，出生於1990年的女子袁琳，僅有民營企業兩年的工作經驗，目前博士在讀，因此引發輿論關注。福州市委組織部26日表示，「我們與北大校地合作引進在讀研究生從事社會實踐，為期10個月，到期免職，人事關係仍在北大，不是公務員，且不發薪水」。

袁琳出生於1990年3月是河北平鄉人，2008年6月起在美國萊斯大學社會科學學院經濟系經濟學、管理學專業攻讀本科；2012年8月至2013年5月在該校喬治布朗工程學院統計系繼續攻讀碩士；在民營企業工作兩年後，於2015年9月進入北京大學光華管理學院金融系攻讀博士，直到今日。

根據福建省與北京大學校地合作協議，北京大學選派在讀研究生骨幹赴福建省短期掛職鍛鍊，屬於社會實踐；掛職時間就研究生的學業（工作）情況、學校安排和地方實際確定，有的時間僅有暑期的兩個月，最常不超過1年。

北京大學在今年以來，已推薦3名優秀博士到福建省相關部門掛職鍛鍊，例如暑期來的一位同學就擔任了某單位的領導助理；袁琳擔任科技副市長也是同樣況，只是為了方便撰寫調查研究報告，「已經畢業的研究生是不可以這樣掛職的」。

此外，福州市委組織部人才辦表示，袁琳雖然掛職擔任副市長，但是人事關係和檔案仍在北京大學，並沒有成為公務員，福州市也不會發薪水，僅提供必要的食宿安排和通勤費用。

▲▼袁琳擔任福建省人民政府副市長。（圖／翻攝微博／中國婦女報）

據了解，北京大學學生就業指導服務中心2016年6月1日發布的《關於選拔北京大學研究生骨幹（研究生及青年教師）赴閩短期掛職鍛煉的通知》（簡稱通知）稱，「為改善幹部隊伍結構，培養領導班子建設後備人選，從2012年起，福建省面向北大、清華、人大等全國著名高校，選拔優秀博士、碩士畢業生來閩工作（引進生工作）。為了讓更多在校師生熟悉引進生政策、進一步了解福建、投身新福建建設，福建省委組織部決定面向北京大學選拔部分優秀研究生幹部和青年教師，到基層一線開展掛職鍛煉」。

上述通知顯示，掛職對象為北京大學的在讀研究生及往屆畢業的在校青年教師（以下統稱研究生骨幹）。掛職時間一般不少於1個月，根據研究生骨幹學業（工作）情況、學校安排和地方實際確定。掛職地區則包括福州、漳州、三明、南平、龍巖、寧德6個設區市及平潭綜合實驗區。

其中，掛職對象的資格條件參照引進生選拔條件，要擔任過學生幹部；原則上，青年教師年齡不超過35歲，博士至畢業時年齡不超過30歲（本科學制五年的不超過31歲），碩士至畢業時年齡不超過27歲（本科學制五年的不超過28歲）。

事實上，北大在讀研究生赴福建掛職鍛煉工作正是始於2016年。

ET快訊
撿到幼熊當寵物養！41歲獵人被咬死「吃到剩白骨」
快訊／北市刑大追捕持槍毒販　特勤整裝準備攻堅　
林俊傑壓軸後才換她「觀眾走一半」　安心亞唱完哭回家
拔營跑給警消追　「放鳥百岳男」被求償231萬全繳完

關鍵字：福建省,袁琳,福清市,北京大學,社會實踐

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華為今年風波頻傳　董座發新年致詞：不公平把我們逼向世界第一

廣西煤老闆欠債淪「絕命毒師」　來賓「首富」製毒判死

華聞快遞／引漢濟渭秦嶺隧洞嶺北段全面貫通

28歲女博士民企工作兩年任副市長　官方：和北大合作「掛職鍛鍊」

2019年央視春晚　3分會場名單出爐「井岡山、長春、深圳入選」

福建「台商台胞年」實施近一年　達成「3個增多」2個同等待遇

居住證修法草案　陸委會：已送政院審查「不會取消台灣戶籍」

國台辦稱豬瘟通報「兩岸協議不適用」　邱垂正批：混淆視聽

貓熊握菜刀放臉上聞！23秒影片曝光　遊客嚇壞：快扔掉

《環時》社評：中國勞工在菲律賓被炒成「政治牌」

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

蔡依林x理科太太超深入對話！　回首心路歷程：我很想哭

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

北部人評價3樣中南部早餐　鹹豆漿直接淘汰：像嘔吐物

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如正視傷口：傷痛無法消失

《人不彪悍枉少年》李漁有夠溫柔　送紅舞鞋讓黃澄澄勇敢追夢

華為今年風波頻傳　董座發新年致詞：不公平把我們逼向世界第一

廣西煤老闆欠債淪「絕命毒師」　來賓「首富」製毒判死

華聞快遞／引漢濟渭秦嶺隧洞嶺北段全面貫通

28歲女博士民企工作兩年任副市長　官方：和北大合作「掛職鍛鍊」

2019年央視春晚　3分會場名單出爐「井岡山、長春、深圳入選」

福建「台商台胞年」實施近一年　達成「3個增多」2個同等待遇

居住證修法草案　陸委會：已送政院審查「不會取消台灣戶籍」

國台辦稱豬瘟通報「兩岸協議不適用」　邱垂正批：混淆視聽

貓熊握菜刀放臉上聞！23秒影片曝光　遊客嚇壞：快扔掉

《環時》社評：中國勞工在菲律賓被炒成「政治牌」

練舞手難舉竟是癌！北榮「陳爸爸」幫她保右臂　現成鋼琴老師

郭子乾《悶鍋》吐心聲催淚　納豆扮「勇哥」相似度破表

英國名廚奧利佛加入《星際大戰》　首演電影「角色曝光」

台南歸仁地政「在地化摩天輪」　巡迴服務感動高齡長者

中職／統一獅明年主場　考慮安排「花東周」

快訊／北市高職驚傳墜樓意外！15歲男「3樓墜下」撞出巨響　同學全嚇傻

小S搶當VALENTINO性感潮女　透膚裝若隱若現露大腿

賴清德請辭前「搞定」　立委席次台南新竹加1席、高雄屏東-1

快訊／16黑衣人闖內科！突襲砸爆中租迪和辦公室　警現場壓制

車禍後遺症頸椎卡卡　醫生說失能第7級保險公司卻拒賠

17歲少年「賣腎換iPhone」！7年後帥氣模樣全毀...躺病床慘況曝光

大陸熱門新聞

岳母拒絕捐腎救妻　女婿哭到暈倒..

6月孕婦染痔瘡　擦了麝香膏流產

趕上班遭卡死！他猛撞凱迪拉克 ..

南京男酒後請代駕司機死了車在動

陸國防部：台以武拒統死路一條

殺人割喉　福建公車挾持案增至8..

翻地鐵安全門　女乘客遭攔腰夾斃

自閉兒校園起衝突　母攜子燒炭亡

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

染豬瘟飼料公司「出口含台灣」

胡歌爆結婚　婚禮公司回應了

廣西奇葩造型醫院　網酸像馬桶

少年賣腎換iPhone　7年後..

陸媒酸越客脫隊：民進黨拒財神爺

更多熱門

相關新聞

訪北大　季辛吉：中美應加強談話並合作

95歲的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）博士8日第6次訪問北京大學，在學生座談中談到，「中美是否有可能在應對如難民、氣候變化等全球問題進行合作」這一問題時，認為中美應該加強對話，基於共同利益展開合作。

北大設基金高校吹「振興文科」風

北大生開燒烤店校內招聘　同學諷：合適嗎？

清華大學奪陸高校社會影響力狀元

安倍訪問北大　學生問動漫、安倍經濟學

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小玉發禮物時間一到「0人到場」

網友狂酸！《比悲傷》編劇解密15個「BUG」

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　真相笑瘋全網

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆跑者

美國偶遇迪麗熱巴！網傻眼：身材跟圖差太多

小鬼公開「新鬼嫂」躺肩依偎照

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

隋棠產後6天跑趴超狂！

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

岳母拒絕捐腎救妻　女婿哭到暈倒抽搐

金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

即／直奔167公里！花蓮命危早產嬰送抵台大

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點秒遭打槍

更多

最夯影音

更多

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面