「董事長女兒」相親3天狂要鑽戒、紅包　他付完17萬後才知道真相

▲聲稱是「董事長女兒」的朱小姐。（圖／翻攝自1818黃金眼，下同）

大陸中心／綜合報導

杭州一位吳小哥通過相親公司，認識了位「董事長女兒」小朱，還是北京大學碩士畢業的高材生。第二次見面時，吳小哥獻出「浪漫告白」，並認為「已經交往」要求接吻，讓在場眾人傻眼。但讓人更吃驚的是，女孩不但沒拒絕，還說出，「表白要戒指」、「見媽媽要送禮」、「母親生日包紅包」等各種理由，讓吳小哥在3天內花掉3萬7千多元人民幣（約17萬新台幣）。

▲提出控訴的吳小哥。

根據《1818黃金眼》報導指出，吳小哥是位數學老師，2018年10月在「世紀佳緣」杭州嘉里中心店，繳了10,800元人民幣（下同）會費，才請「紅娘」安排了相親事宜，找到一位擁有北大碩士的學歷的上市公司「董事長千金」小朱。

▲為了告白，吳小哥還先到咖啡廳布置「浪漫場景」。

在初次見面後，雙方很滿意，於是在第二次約會時，吳小哥提前到咖啡廳布置，要給「女友」一個美好的告白瞬間，沒想到當「儀式」完成後，吳小哥認為「已經交往了，可以親親抱抱」，接下來兩人就直接放閃，讓咖啡店老闆完全傻眼。但讓人更吃驚的是，小朱說，「表白要戒指」，要求只見面2天的「男友」買下價值2萬3千元的訂製對戒。

▲第二次見面就告白、接吻，影片曝光後網友超傻眼。

時間來到兩人認識的第三天，小朱要求男友帶著禮物來家中見媽媽，於是吳小哥又花了4千7百多元，買了項鍊送給未來「岳母」。臨走前，這位董事長千金還說，「媽媽要過生日了，請包一萬元紅包當禮物」。

▲吳小哥送給女友的戒指與項鍊。

才認識3天、僅交往2天，就已經付出3萬7千多元人民幣，這時候吳小哥才驚覺事情不妙，仔細分析女友的行為，也不像是印象中的「董事長千金」。

當吳小哥懷疑，跟小朱求證身分時卻被拒絕。由於向本人求證未果，吳小哥轉向女友公司查閱履歷，這時才發現，原來「北大碩士」、「富爸爸」都是假的，小朱曾離過婚，還帶著兩個孩子。

▲小朱的真實履歷上不見「北大碩士」。

由於小朱相親資料造假，吳小哥打給世紀佳緣公司要求說法，王經理卻表示，「女方入會時，他們對相關資料進行了嚴格審查」。當記者打電話給小朱時，也只得到，「我是北大畢業」，「如果覺得我涉嫌怎麼樣的，可以去投訴」。

▼相親公司在事件曝光後的回應。

吳小哥說，「她（小朱）告訴我沒有談過戀愛，現在都是兩個孩子的媽了，還說兩個孩子是領養的，最關鍵的是惡意隱瞞」，「我感覺我的感情、我的金錢，完完全全被世紀佳緣，和那個女孩完全踐踏了」，「我現在說不出來感受，就是滿腔的憤怒」。現在吳小哥只希望，世紀佳緣公司能退還會費，小朱也可以把戒指、項鍊、錢全數歸還。

▼吳小哥希望相親公司與「女友」能返還金錢。