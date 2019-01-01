正妹點外賣半夜被加微信狂騷擾　餓了麼：外送員是店家派的

▲女顧客點外賣卻遭外送員簡訊騷擾。（圖／南京零距離微信公眾號）



記者吳易達／綜合報導

南京市一名劉小姐日前在「餓了麼」平台點了一份煎餅，可是當外賣送完後，卻在深夜收到外送男的簡訊，說要「交個朋友」，這可嚇壞了正妹趕緊報警。

劉小姐表示，「晚上十點多要加我的微信，也不知道這個人是誰，後來還說我長得好看、想交朋友，他清楚地知道我的住址和電話，我很害怕。」

▲女顧客點外賣卻遭外送員簡訊騷擾。（圖／南京零距離微信公眾號）



在圖片中可以看到，外送男在發送給劉女士的簡訊中說了，「你長得好看」、「美女在幹嘛呢」等令人困擾的字詞。「外賣小哥要求加微信就是因為自己長得好看，這樣的動機讓我非常害怕」，隨後劉小姐就向「餓了麼」平台、煎餅店家、警方求助。

據《南京零距離》官方微博報導，記者登錄了「餓了麼」平台，發現店家在平台上只上傳了營業執照，並沒有相關的食品經營許可證；花了許多功夫後，劉女士最終與店家負責人、外送男相約在該地派出所見面。

▼外送男寫了一張保證書來表達自己的歉意。（圖／南京零距離微信公眾號）



「加微信是為了外送方便」，一見到劉小姐，外賣男就馬上道歉，「我們外送不方便，她有時候不接電話，我想提前跟她說什麼時候送到；自己用語確實不當，對給劉小姐造成困擾，我很抱歉」。另外，他也寫了一張保證書來表達自己的歉意

對於此事件，該外賣平台「餓了麼」表示，外送男並不是「我們指派的」，建議劉小姐報警處理。不過，劉小姐卻不以為然，作為一名普通的用戶，只是從平台上訂餐，根本分不清到底是「平台」還是「店家」配送，因此認為「餓了麼平台也應該承擔一定的責任」。目前，劉小姐已經將該事件向警方報備，後續處理警方也正在跟進中。