高雄檢舉達人最愛十大路口曝光！　第一名裕誠路一年1091件

▲裕誠路違規停車的現象，早在2018年7月就被PTT網友提出討論。（圖／翻攝自Google地圖）

生活中心／綜合報導

高雄市警方統計去年檢舉達人最常出現的十大地點，其中最熱門的路段是河堤國小對面的裕誠路68號（三民區），由於這個路段全線都是紅線，旁邊又有補習班、學校，家長們接送孩童有時會暫時違停，結果就被拍照檢舉而吃上罰單。

根據《自由時報》報導，光是裕誠路68號這個地點去年就有1091件檢舉，不僅社區居民覺得困擾，補習班業者還特地製作告示板，提醒民眾不要將汽、機車停在紅線區或紅磚道上，以免遭「有心人士」舉發。

▲檢舉達人舉發違停，民眾認為有好有壞。（示意圖／記者林悅翻攝，與本文所提地點無關）

而高雄市十大熱門檢舉地點除了第一名的裕誠路外，其他分別是大社區中山路、十全一路、博愛一路、中山一路、九如二路、加昌路、熱河一街、後昌路以及中山四路。

不過，貪圖一時方便違規停車也會造成其他用路人的困擾，曾有網友在2018年7月於PTT高雄版提倡隨手檢舉違規停車，獲得許多鄉民響應，認為與其嘴上抱怨交通亂，不如學原PO多檢舉，同時點名5個違停的熱門地點，包含裕誠路、青年路、澄清路、鼎中路以及五甲一路。