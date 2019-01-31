關門第2輪勘驗！中山、萬華選舉人名冊　丁守中團發現「60疏失」拍照留存

社會中心／台北報導

國民黨台北市長候選人丁守中敗選後，提起選舉無效訴訟，聲請重新勘驗選舉人名冊，台北地院30日重驗中山區、萬華區2個投票所，丁的委任律師李承志庭後表示，過程中，雙方一頁一頁翻，看到違法就拍照留存，結果發現有60個「蓋指紋」領票，卻沒有監理章的疏失，中選會卻輕描淡寫，只說「不影響結果」，讓人質疑有作票空間。

法官諭知准許，台北地院30日下午重新勘驗中山區872、萬華區1196號2個投開票所，選舉人名冊是選舉無效訴訟的重要證據，同時牽涉個資，因此採不公開方式進行，沒有開放旁聽。中選會、丁守中陣營律師當庭逐一比對，李承志庭後表示，當時雙方一頁一頁檢查，主要在看指紋領票卻無主任管理員與主任監察員蓋章背書的個數，看到違法就拍照留存，要回去整理書狀，再向法院陳報。

李承志說，經勘驗發現2投開票所有60張選票確認違法，60選民蓋手印領票，不但沒有監理章，蓋手印若不確實也無法確認是本人，身為律師，蓋手印看不出領票者身分，不建議以此方式領票，「如何讓人相信選舉的真實性？」因此監理章就更為重要，中選會卻輕描淡寫，只說不影響選舉結果、選舉人真正身分；至於是否影響選舉結果，仍待法官決定。

李承志指出，第一天驗票時，丁陣營少了4組律師，且當時驗票法官主要看票數是否正確，沒有著重違法情事，之後發現2個投開票所違法情形多，才會要求再次勘驗選舉人名冊。他認為，「邊開邊投」是主要爭議，現今資訊網路發達，投票結果很快就擴散，只規定4點結束投票，沒規定開票時限，中選會應該等全部結束再同步開票；此外明年就是總統大選，若再度綁公投案選舉，造成混亂，讓人質疑有作票空間。

2月15日為下次開庭時，台北地院將傳喚北投區104投開票所翁姓選務人員、葉姓主任管理員出庭作證，翁向丁的律師團指出，選舉當天下午4時後，雖然有警察押隊，還是有民眾延遲抵達，且插隊投票。