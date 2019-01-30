雲端最前線／不整頓陳菊官僚　韓國瑜被警告「小心變馬英九第二」

新聞節目中心／綜合報導

館長陳之漢近日在直播中怒控，舉辦健力賽卻被高雄市體育處刁難，體育處對此回應，表示館長沒有親自或委託的方式接洽辦理健力賽意願，以及選手選拔事項，且依體育署規定全國性賽事須由內政部立案，經中華奧會成承認的體協舉辦。不過，館長29日晚間與新北市長侯友宜直播時，已鄭重向高雄市長韓國瑜致歉，表示這一切都是誤會。《雲端最前線》30日邀請作家苦苓、資深媒體人羅友志、資深媒體人粘嫦鈺、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討相關議題。

高雄市長韓國瑜在29日市政會議後，與運發局代理局長周明鎮接受媒體採訪，韓國瑜說自己一天到晚被罵，一定要出來對外澄清，不能「每次都被蓋布袋打」，對此館長事件，周明鎮也說，館長至今從未與運發局有過任何接觸，且國手選拔屬中央列管，若協會要舉辦國手選拔也要體育署同意，權責不在高雄市政府身上，且館長陳之漢說的「高雄市反對體育活動與商業作結合」，周明鎮表示「這是錯的」，且這些活動與商業結合，也能活絡高雄經濟。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



周明鎮進一步表示，為化解雙方歧見，他已派員與館長接洽，希望能將誤會講清楚、說明白，平息這場風波，但談到雙方合作，周明鎮也表明，目前館長的健身房大部分都在北部，在高雄尚未設點的情況下，仍由單項運動協會主導。

館長29日晚間八點與侯友宜合體直播時，鄭重向韓國瑜道歉，表示這一切都是誤會「這件事情我比較垃圾」，希望韓國瑜能接受他的道歉，「去高雄一趟我也願意」，日後他會謹嚴慎行。對於館長道歉，韓國瑜則笑回：「沒關係，不介意，祝館長新年快樂。」

▼館長。（圖／翻攝自寶寶愛館長）



針對此事件，國民黨前立委蔡正元則在臉書發文，提醒韓國瑜，「小心不要變成馬英九第二，韓國瑜用了陳菊遺留的官僚，若不大力整頓會造成什麼結果？大概就是馬英九第二，因馬英九當時大力拉拔陳水扁人馬，卻沒大力整頓，結果就是敵不敵、友不友，再亮的明星光環，也會被磨得掉漆。」《雲端最前線》30日邀請作家苦苓、資深媒體人羅友志、資深媒體人粘嫦鈺、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討相關議題。

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