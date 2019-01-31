要剪10年信用卡！客服秒祭出大禮「感動我」　網驚：竟有這秘技

▲您有幾張信用卡呢？（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

一名網友打電話給銀行客服，他說了4個字後反而被對方感動，因此上網分享過程，但他也表示，「這是老套路了」，也貼出自己「信用卡山」的照片。而其實若要剪卡，民眾要特別注意五大事項，包括是否還有分期、未用完的紅利，且還是要打電話到銀行通知才算數。

原PO近日在「爆廢公社公開版」臉書社團寫道，他跟銀行客服說「我要剪卡」，聽到對方回「刷任3筆送700元」，「感動了我，大家不知道最高拿過多少剪卡禮？個人是低於300元必剪。」

對此，有網友表示「原來還有這招」；原PO回「這是老套路了」。有人則好奇「辦這麼多，真的每張都會去刷嗎」；原PO回「之前我主要是要百貨公司周年慶活動的銀行禮，所以愈多愈好。」

其他人則留言，「我居然不知道有這秘技」、「剪卡有禮物？我以前怎麼沒有…」、「現在要挽留客戶群」。而原PO也貼出自己剪過的信用卡，疊了滿滿一疊，目測至少有50張。

▼原PO發文分享「剪卡禮」。（圖／資料照）

新的一年，許多民眾會開始重新檢視自己手中的信用卡權益，什麼樣的卡可以剪掉？Money101董事總經理周純如曾表示，已超過半年沒使用的信用卡，代表不管哪個場域都用不到，若留著還可能產生年費就可剪掉；另外，像年費減免門檻較高的卡若不常刷，無法到達消費門檻還要負擔年費。

周純如也建議民眾在剪卡前一定要留意5大事項，第一，要注意是否還有未用完的紅利點數，最好先向發卡銀行確認累積的紅利點數是不是有歸戶，會不會在剪卡後紅利就失效，最好是在剪卡前就先將紅利兌換成禮品，再進行剪卡；第二，確認該信用卡還有沒有分期，現在刷卡分期很方便，但剪卡前最好先注意是否還有分期，若在剪卡前還有分期，銀行有時會直接把分期餘額一次列在當期帳單內，若這時繳不出卡費，就會影響信用評分。

周純如說，第三，自動扣繳記得移轉，像是水電費、電信費、保險費等，民眾常常使用信用卡自動扣繳，若要剪卡前，最好先向各機構辦理好移轉，且確認下一期扣款生效日是否會扣到移轉後的新卡片，之後再進行剪卡。

▼剪卡前得先確認五大事項，以免產生爭議。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）



周純如指出，第四，電子票證聯名卡內是否還有餘額，現在信用卡很多都有悠遊卡、一卡通、icash功能，在剪卡前要先去悠遊卡加值機器或是ibon機台辦退卡，或請發卡銀行幫忙移轉到別張信用卡帳戶；若不想這麼麻煩，就在剪卡前到商店消費，結帳時跟店員說不要自動加值，若有不足的消費款項就用現金支付，把電子票證內的餘額清空後再剪卡。

周純如表示，第五，致電銀行通知，要正確完成剪卡，最好要致電給銀行要求停用信用卡，才算是完成剪卡；有些銀行甚至會要求客戶要簽停用授權書，若未確實通知銀行，有時甚至會繼續產生年費，要特別留意。