準冷氣團報到　北部下午轉雨「V型降溫狂掉12度」除夕又變天

▲氣象局說，上午天氣穩定，下半天起鋒面影響，北東轉濕涼。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／台北報導

準冷氣團報到將變天！中央氣象局預報，今天（31日）下半天起隨鋒面接近及冷空氣南下，北部及東半部降雨機率增高，夜間到清晨的低溫約13至15度；另外，北部今高溫估28度，周五高溫只剩16度，一天狂降12度。氣象局提醒，下周一（除夕）、下周二（初一）受另一波東北季風影響，北部再轉濕涼。

氣象局說，今清晨中部以北及宜花低溫普遍在14至18度，南部及台東約19至20度，上半天天氣穩定，各地高溫可達到27至29度，相當溫暖舒適。

氣象局提醒，但下半天起隨著鋒面接近及冷空氣南下，北部及東半部降雨機率增高，也逐漸轉涼冷，夜間到清晨的低溫約13至15度；至於中南部天氣仍大致穩定，夜晚低溫約15至18度。氣象局目前預估這波冷空氣強度介於東北季風和大陸冷氣團之間。

▲▼今北部、東半部有雨。（圖／氣象局）

氣象局表示，今晚起至周五（2月1日）鋒面通過、伴隨東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部降溫明顯，高溫只剩下19、20度，中南部影響不大，仍有23至26度的高溫，中部以北低溫將下探13、14度，其他地區約16至18度；天氣方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象局預報，周六（2月2日）、周日（2月3日）東北季風減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨；下周一、下周二受到另一波東北季風增強、影響，北台灣天氣較涼、其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區亦有局部短暫雨。

氣象局指出，下周三（初二）起東北季風逐漸減弱，天氣趨穩，氣溫回升；然而，下周四（初三）至下周六（初五）東北季風仍有再增強的機率，北部及東北部天氣將再轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

▼北部「V型降溫」，周四和周五高溫相差12度。（圖／氣象局）