火燒車浪浪幼犬臉燙傷　車主緊抱求警：先送牠去獸醫院我再回來

▲小白狗獲救時身上有些毛都被燒黑了。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／綜合報導

一名女網友30日深夜在臉書「爆料公社」PO出5張照片表示，屏東潮州88快速道路發生一起火燒車事件，起火的貨車原本是用來做愛心載送流浪幼犬，車主當時心繫懷裡被燙傷的小白狗，詢問警察能不能先讓他送去獸醫院急診，再回來釐清起火原因，相當暖心。

原PO提到，貨車起火後上頭有兩隻幼犬，小黑嚇到跑進草叢裡，她剛想過去尋找，小白就逃出來衝到馬路上，只好趕緊衝到車陣中救援，但再回頭時，受傷的小黑已經跑丟了，「車主說是做愛心載小浪浪，還詢問警察能不能先讓他將小浪浪送到獸醫院急診，再回來釐清起火原因。」

▼▲車主緊緊抱著受傷的小白狗，希望警員通融讓他先送狗去獸醫院接受治療。

幸好，整起事件並沒有人員傷亡，但兩隻幼犬身上都有燒傷，小白狗的頭部及耳朵都有明顯的粉紅色傷口，一身白毛也有許多地方被燒黑，被車主抱在懷裡滿臉無辜，讓網友們看了十分心疼，紛紛留言幫忙祈福，「希望牠快點好起來，也願小黑平安」、「也希望有人可以幫幫這位車主，車子弄成這樣以後怎麼繼續救援工作？還有後續的醫療部分，唉，老天爺啊」。

至於失蹤小黑的特徵為母犬，全身黑色但胸前有一點點白色，體型很小大約與吉娃娃差不多，初估年齡將近4個月大，剛換1、2顆牙，熱心民眾當晚7點前往事發地點附近尋找，但直到晚間9點都沒有結果。原PO提到，如果潮州附近的民眾有看到一隻被火燙傷的小黑狗，請幫忙救援牠。

▼失蹤的小黑外型。