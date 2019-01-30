運將追女兒嗆：亂交男友就殺了　單親爸護女8刀刺破心臟判6年半

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高雄蔡姓單親爸爸不滿47歲的汪姓計程車司機追求女兒，甚至長期於住家附近「站崗」，一度威脅如果亂交新歡就要動手殺人或要找人教訓，他一氣之下乾脆回家拿水果刀反擊，並在爭執過程中刺死對方。高雄地院法官認為，蔡父雖然犯下殺人罪，但他是為了保護女兒，事後也賠償死者家屬200萬元，減刑後輕判6年6個月有期徒刑。

▲汪男長期在蔡家附近站崗堵人，讓父女倆壓力很大。（圖／東森新聞，下同）

汪姓司機過去因為載過蔡女而結識，自2015年11月起展開追求都沒有好結果，憤而改成騷擾、恐嚇的手段，不僅打電話、傳送帶有辱罵字眼的簡訊，還會開車到蔡家附近站崗堵人，甚至於清晨時狂敲門討要聯絡方式。當地里長多次幫忙勸阻都沒有用，還因此加重女兒的精神疾病，讓蔡父又氣又無奈。

2017年3月30日清晨汪姓司機又跑到蔡家附近的巷口徘徊，蔡父發現後上前理論，雙方發生激烈爭執，他當場出言恐嚇，如果女方亂交新男友就要讓她死，而且有意找人來教訓父女倆。蔡父護女心切，一氣之下乾脆返家拿來一把水果刀，並從車窗伸手朝坐在駕駛座的汪男猛刺，全身上下共計中了8刀，其中一刀剛好刺中心臟，導致運將送醫不治。

▲汪男身中8刀，救護人員到場時他已經沒有生命跡象。

蔡父事後被依殺人罪起訴，但他認為，自己當時只是想要嚇嚇汪男，並沒有要置人於死的意圖。不過，高雄地院法官認為，死者的刀傷多集中在胸、腹等要害，可見並非只是單純想要亮刀嚇阻，只是考量到蔡父事後賠償死者家屬200萬元，雖然尚未達成和解，但極力彌補，行凶動機也只是為了保護女兒，加上死者母親沒有意見，減刑後僅輕判6年6個月有期徒刑。

而判決結果出爐後，網友們也紛紛在相關報導底下留言力挺蔡父，「這才是真正情有可原、可教化的人」、「這位偉大的父親」、「殺人當然不對，但對方已經揚言要威脅女兒的生命安全，換作是我當下也可能會這麼做」。