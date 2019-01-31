一本2000元刮刮樂可以賺多少？他現場實測超刺激「零元機率很高」

網搜小組／綜合報導

每逢農曆年節，許多民眾都會買張刮刮樂試試手氣。YouTuber 「九妹」Joeman今年看準台彩推出重量級刮刮樂「2000萬超級紅包」，特地與知名實況主「咪妃」搭檔實測，買了一整本要看18張會刮中多少。最後Joeman虧了整整1萬4000元，但他認為這次實測比去年刺激，「零元出現機率很高」。

Joeman去年跟咪妃也買了一本2000元的刮刮樂實測，但去年整本只有15張，成本3萬元只刮中1萬7000元，算算虧了1萬3000元，但好在實測影片點閱率達90萬次，跟YouTube分潤後還拿到900元美金（約新台幣2.7萬元），幸運倒賺。

▲Joeman與咪妃今年再度挑戰整本2000元刮刮樂。（圖／翻攝自YouTube／Joeman，下同）

今年2人再次挑戰2000元刮刮樂，笑說「刮中頭獎的話，我們就退出YouTuber界」。但不同以往的是，這次整本一共有18張，而且有3個2000萬頭獎，但一本要價3萬6000元。

實測結束後，18張總共刮出6張0元，好在Joeman期間刮中2張5000元，最終順利回收2萬2000元，佔成本約6成，比去年略高一些，結論是「今年跟去年其實差不多，可是刺激度有提升，因為零元出現的機率很高」。

由於咪妃這次連續刮中0元，Joeman也忍不住在留言下方猛虧「請大家以後看到咪妃都叫她通0王，太猛惹～～～～」。

許多網友看完後，則紛紛留言笑說：「兩位相愛的情侶一起玩刮刮樂很棒，非常好」、「你這樣叫咪妃情何以堪XD」、「情場得意，賭場當然失意阿」、「最近很常看到這種一片空白的閃片阿！！！」、「九妹，你的大獎就在你旁邊啦，還想中獎？努力拍片吧」、「本日最閃」、「每年都拍這個，我喜歡」掀起熱議。