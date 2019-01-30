麗寶樂園「斷軌列車」卡空中　20遊客驚魂從16樓高走下

▲台中麗寶樂園斷軌雲霄飛車。（圖／資料照／記者陳玉攝）



記者陳玉／台中報導

麗寶樂園斷軌雲霄飛車「搶救地心」，30日下午3點多，疑似軌道接合不當，嘗試2次仍無法接軌，當時設施上20名遊客在工作人員指示下，自行從16層樓高處走下。麗寶樂園表示，因當時設施感應器偵測到每秒超過13米的風速（等同6級陣風），因此啟動安全機制，列車自垂直狀態返回「蹺蹺板區域」，目前已排除狀況，恢復運作。

▲▼斷軌雲霄飛車「搶救地心」安全圖卡說明。（圖／麗寶樂園提供）



麗寶樂園表示，「搶救地心」只要因風速過大、起霧及下雨等因素，只要狀況不適合設施運作就會啟動安全機制；之前也有發生過相同事件，因此在設施入口處也有設置公告牌告知遊客。

30日下午3點多，當時列車出發時當時風速正常，當列車到軌道接合處，感應器偵測到風速超大，列車自垂直返回平行狀態；3點26分，工作人員引導列車上20位遊客自16層樓高處走下；3點33分，20位遊客平安抵達地面，園方也發放150元餐券給予遊客；4點10分，重新開放「搶救地心」設施。

▲▼麗寶樂園強調，「搶救地心」設施相當安全，民眾可放心搭乘。（圖／麗寶樂園提供）

麗寶樂園說明，為替設施運作安全把關，「搶救地心」設施共有49組感應開關，分別是在蹺蹺板軌道區域14組、主掛鉤區域13組、安全裝置區域12組、垂直定位區域10組，共計49組感應開關。

列車要往下釋放時，須經23組精密開關確認，只要一組感應器偵測到狀況，設備就會立即停止運作，以確保搭乘人員安全，設施相當安全。