一封來不及讀的情書！　牙醫遺孀1200字心碎告白：請務必來接我

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記者李忠憲／台中報導

牙醫師王冠中遭患有思覺失調症的賴姓男子殺害，而台中地院30日宣判賴男無期徒刑。死者王醫師的妻子公開「一封來及讀的情書」，全長1200字的告白文，裡頭10次的稱呼「親愛的王先生」，透過一句簡單問候「你在天上好嗎？」道盡深深的思念，令人不捨又鼻酸。

▲牙醫師遺孀「一封來不及讀的情書」惹鼻酸 。（圖／記者李忠憲攝，下同）

33歲賴姓男子大學畢業後工作不順，案發當天到妹妹工作的麗緻牙醫診所找妹妹卻遭阻撓，憤而持刀刺死牙醫師王冠中，另外2名女護理師也遭刺傷。台中地檢署依殺人罪將他起訴。賴嫌因患有思慮失調症，醫院精神鑑定報告確認他行為時有精神障礙等，符合減刑。法官30日依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，刑後監護5年。

王妻於30日下午與犯罪被害人保護協會主任委員陳怡成等人召開記者會，除呼籲中央政府應正視精障犯罪問題，她也公布寫給先生「一封來不及讀的情書」，內文10次稱「親愛的王先生」，問候說「你在天上好嗎」？一句話道盡想念之情。

▲ 牙醫師遺孀寫下對亡夫的想念，每一句話都道盡兩人感情有多深厚。（圖／記者李忠憲攝）

這封情書提到，「這些年我的身體出了狀況，若不是你悉心照顧，無怨陪伴，或許我早已先行離去，換做是別人，怎可能像你如此重情重義呢？」「6月份準備去匈牙利參加女兒畢業典禮，我們還有遊遍世界的夢想尚未完成，如今我只能忍住悲痛帶著你的照片，參加女兒畢業典禮。」

我知道你和我一樣心中無奈，你又何嘗願意離開我們？為了能讓你心無罣礙，跟著菩薩修行，我和孩子強忍悲痛，用歡喜心送你遠行，我還安慰彼此？：「凡事你都是績優生，就連人生功課也修得太好，提早交卷了！」其實我們都清楚彼此，我們都不願去撥動，那痛苦的心弦。

這次你遠行，無法帶我同行，是我這輩子最大的痛！ 無論你去那裡總會攜我同行，為了二個孩子尚未成家立業，我必須守著我們辛苦建立的家園，但是我相信：即使你遠在天上也會保佑我身體健康，家裡一切順心！等到我功德圓滿那天，請你務必來接我到你身旁，別讓我在浩瀚的宇宙中，找不到你好嗎？

今天是法庭宣判的日子，我和孩子的心情是沈重的，因為不論結果為何，我們都永遠失去你了...。在你盛年之時，卻走得如此莫名，我常暗自垂淚感嘆天道不公，我也揣測你身為醫生，必定會為了救更多生民而挺身而出，這個社會真的破了很多洞。「如果你的犧牲能夠喚醒制度的改變，我和孩子都會以你為榮。」但我人微言輕，我又能做什麼呢？

我知道生前低調的你，一定不願意如此麻煩他人，但是如果為了讓社會更安全美好，喚醒更多人重視政府對精障朋友照謢的議題，請你和我奉獻出你最後一點心力好嗎？我希望，我們能為這片土地盡一份美好，讓你的離開更有意義。

最後，妻子寫下，「我最最親愛的老公：雖然我們曾承諾要相守白頭，如今卻陰陽二隔，我希望我們在彼此的世界中堅強過自己的日子，希望你儘快走出鬱悶的心情，放下罣礙，專心跟著菩薩修行。我相信天地有情，我們必有重逢之時，珍重！下輩子仍是最愛你的髮妻泣筆」。

▲▼ 「一封來不及讀的情書」全文 。（圖／點圖可放大／記者李忠憲攝）

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