台中元宵燈會揭主燈「御天飛行豬」　盧秀燕：台中經濟起飛

▲中市府30日發表元宵主燈「御天飛行豬」，代表台中經濟起飛。（圖／記者陳玉攝，下同）



記者陳玉／台中報導

最萌粉紅豬來了！台中市長盧秀燕30日發表元宵主燈「御天飛行豬」及會振翅的限量「飛天豬小提燈」，代表台中經濟起飛等意象；盧秀燕表示，今年元宵以「福滿迎豬」為主題，適逢中台灣元宵燈會20週年，自2月16日至24日將重返文心森林公園舉行。

觀旅局表示，中台灣元宵燈會自民國88年起於台中公園舉辦，民國96年生肖豬年移至文心森林公園，前市府又將主燈移回台中公園；而今年適逢豬年，也為中台灣元宵燈會20周年，將重返文心森林公園舉辦。

▲台中元宵「飛天豬小提燈」，模樣討喜。



盧秀燕表示，市府今年以「御天飛行豬」作為花燈主題，代表豬年經濟起飛、發大財，更強調「台中真的有粉紅豬」，指出大安區農會推出「飛天豬．安農」品牌，就是取名為「粉紅豬」，藉此推廣台中優質肉品。

盧秀燕也提到，去年元宵燈會沒有發放小提燈，讓許多市民遺憾，今年恢復發放並以「飛天豬」造成，只要拉動小提燈下方拉桿，飛天豬的嘴巴和翅膀都會擺動，將製作15萬盞，2月16日到19日、每晚6點在燈會現場發送。

▲小朋友裝扮成粉紅小豬，提著「飛天豬小提燈」亮相。

觀旅局長林筱淇指出，今年元宵燈會在2月16日開幕、19日舉辦元宵燈會、24日閉幕；今年燈會主題緊扣台中意象與生肖豬年，打造12公尺高主燈「御天飛行豬」，同時配合台中花博，特別規劃12座花博石虎家族主題燈，及15座台中特色傳統花燈、5座大型充氣發光創意主題燈、1座日本睡魔扇形花燈。

林筱淇說，「福滿迎豬」主燈秀，每晚7點到10點整點開演，每場次約5分鐘，主燈秀同時結合周邊主題燈及光環境同步燈光效果，主燈秀以雷射特效搭配主題曲，兼具視、聽覺饗宴。另外，友好城市日本青森縣也展出扇型睡魔花燈，元宵節當晚來賞燈民眾，就有機會排到限量3千盞的日本青森縣平川市睡魔小提燈。