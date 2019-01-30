撿到行車紀錄器PO網「120km撞飛騎士」　警：侵占＆洩漏個資

記者陳玉／台中報導

何姓女駕駛行經環中路一段、昌平東七路口，未料張姓男騎士從中線車道直切左轉，反應不及直接撞飛騎士；有網友撿到行車紀錄器並PO網籲民「行車勿超速」；警方表示，該事故肇因為騎士違規，所幸2人並無大礙，另指出PO網民眾撿到行車紀錄器應儘速交給警方，否則會有侵占遺失物罪嫌、而PO網公開則有洩漏他人個資疑慮。

▲台中騎士違規中線左轉，後方駕駛反應不及撞上。（圖／翻攝爆料公社）



有網友29日深夜在臉書《爆料公社》貼出行車紀錄器影片，稱自己在維修號誌時，在草叢無意間發現行車紀錄器；據影片可見，前方有一輛打著左轉方向燈的機車騎士，從中線要左轉，但駕駛見狀急按喇叭但已來不及，高速撞上機車。

第五警分局交通分隊小隊長蕭曉東表示，此事故發生於26日早上8點45分，20歲張姓男騎士未依兩段式左轉，造成後方39歲何姓女駕駛反應不及撞上，2人緊急送醫救治，騎士四肢多處擦挫傷、女駕駛則有氣胸及鼻樑骨折，所幸2人並無生命危險。

針對網友說行車記錄器畫面時速高達120，警方表示，並無法證明車速當時高達120公里；對於張男違規左轉可開罰600元，另外也呼籲PO網民眾，撿到行車紀錄應儘速交給警方，否則會有侵占遺失物罪嫌，而PO網公開行為則有洩漏個資疑慮。