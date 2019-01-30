最大製毒廠！　大陸經商失敗學製毒　返台「煉500公斤K毒」

▲憲兵隊查獲500公斤製毒原料。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

最大製毒廠！魏姓男子夥同陳姓、黃姓友人組成製毒團隊，憑藉魏男在大陸習得的製毒技術，在台中、彰化等偏遠郊區設廠；202指揮部台北憲兵隊等單位，23日到25日陸續破獲，查獲21公斤K毒、49公斤半成品、500公斤製毒原料及真空抽濾器等製毒設備，市面價值逾4千萬元，魏男等3人將依毒品危害防制條例偵辦。

202指揮部指揮官少將鄭禎祥表示，45歲魏姓主嫌、32歲陳姓製毒師及36歲黃姓助手，3人於台中某工廠遭逮，3人均無化工背景。魏男供稱，自己曾在大陸經商但失敗，藉此習得製毒方式，返台後夥同陳、黃開設製毒工廠。

▲▼魏男花費上千萬，購買各式大量專業製毒設備。



鄭禎祥指出，魏嫌花費上千萬，透過網路從中國大陸購買各式大量專業製毒設備，包含玻璃反應釜、真空抽濾器等，另查獲改造槍枝1把、3發子彈、防毒面具及新台幣21萬元等。

202指揮部台北憲兵隊，2018年5月間與彰化、台中警方等單位組成專案小組，經半年追查後持搜索票於日前偵破；彰化工廠為前端作業，再把半成品運送到台中工廠，製成K毒後販售，目前仍持續追查流出數量，及是否有更多共犯。魏男等3人於台中地院收押禁見，將依毒品危害防制條例偵辦。