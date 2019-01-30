國台辦稱張小月「女士」　海基會：希望是友好的表現

▲海基會董事長張小月。（圖／記者陶本和攝）

記者蔡浩祥／台北報導

農曆年前最後一場國台辦記者會，相較以往對民進黨政治人物「指名道姓」，發言人馬曉光以「女士」稱呼海基會董事長張小月。為此，發言人管安露表示，站在海基會立場，希望這是友好的表現，希望在不設前提情況下，維持兩會互動交流機制。

馬曉光被問及張小月日前表態，希望未來有機會可以到大陸實地參訪台商子女學校時，以「張小月女士」稱之，希望海基會敦促民進黨政府回到「九二共識」共同政治基礎，早日實現訪問大陸的意願。

管安露表示，海基會一向是中立的交流機關，海基會、海協會的設立，就是避免政治疑慮；2016年，陸方片面中斷溝通、聯繫機制，導致交流中斷；期間，海基會皆有跟海協會通報、聯繫，卻始終沒有回應。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／翻攝人民網）

她引述張小月的兩岸主張，重申希望兩岸兩會在不設前提進行互動交流，對兩岸人民更有善意。

被問及國台辦稱張小月「女士」，是否因海協會前會長陳雲林來台弔唁海基會前董事長江丙坤，海基會以禮待之有關？管安露表示，是否有直接關係不太能確定，海基會也給予陳會長許多協助，一圓追悼江丙坤的心願。

管安露說，站在海基會立場，希望這是陸方友好表現，兩岸也能夠持續累積善意。

另外，海基會今宣布，2019年大陸台商春節聯誼，於2月11日在圓山飯店舉辦。發言人管安露表示，按慣例，海基會將邀請總統蔡英文出席，以賀年、團拜、交流和聯誼為主。

