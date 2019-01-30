《延禧攻略》入學測國文題　國台辦：中華文化是共同的根和魂

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸古裝劇《延禧攻略》25日出現在學測的國文題目中。大陸國台辦發言人馬曉光30日對此表示，「近些年來，大陸優秀影視劇在台灣受到了觀眾熱捧，產生了廣泛影響，這是很自然的事。至於說你講的學測，我想，它也是在追熱點。」

在30日的國台辦例行記者會上，有記者提問稱，去年《延禧攻略》在台灣熱播，這部劇還被納入了2019年大學學科能力測試，「請問發言人對此有何評論？」

馬曉光對此表示，「我想，兩岸同胞都是中國人，中華文化是我們共同的根和魂。近些年來，大陸優秀影視劇在台灣受到了觀眾熱捧，產生了廣泛影響，這是很自然的事。至於說你講的學測，我想，它也是在追熱點。」

▼《延禧攻略》出現在第42題。（圖／記者許展溢攝）

在2018年9月的國台辦例行記者會上，針對《延禧攻略》在台灣的點擊量破億次，國台辦發言人安峰山回應稱，中華文化本來在兩岸就是相通的，兩岸間包括文化、影視、娛樂等方面的各領域交流合作在增進兩岸同胞的相互了解，融洽同胞親情和實現心靈契合方面都發揮著重要的作用。

安峰山表示，「兩岸本來就是一家，中華文化是兩岸同胞共同的精神家園，這是島內任何『去中國化』行徑都割裂不了的。」

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