陸國台辦稱非洲豬瘟「沒流行蔓延」　陳吉仲：請第一時間公布資訊

▲陳吉仲認為如果大陸有控制住非洲豬瘟溢情，就應該公布所有資訊。（圖／路透社）

記者許展溢／台北報導

國內非洲豬瘟防疫規格不斷拉高，國台辦發言人馬曉光指出，大陸非常重視非洲豬瘟防疫工作，「目前疫情沒有流行蔓延」。農委會主委陳吉仲今（30日）指出，如果疫情有控制，沒有蔓延，是不是就直接公布所有資訊，讓其他亞洲國家知道，才更可以做好邊境阻絕工作。

陳吉仲認為，若如國台辦所說，疫情沒蔓延，是否要在第一時間公布疫情資訊， 跟世界動物衛生組織（OIE）又通報了多少，讓其他亞洲國家都知道現在真正情況，到底蔓延了多少畜牧場？撲殺豬隻數量？ 還有流向等等，如果可以知道以上這些訊息，邊境阻絕工作會比較好做。

▲陳吉仲認為，大陸應做好境內完整管制。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲表示，如果大陸認為疫情都有控制住，是不是也應該針對所有國人出國攜帶肉品部分，做好境內完整管制，而不是讓其他亞洲國家在邊境做大量執行肉製品禁止入境的工作。

另外，馬曉光也提，大陸民航部門已通知飛兩岸航線的航空公司，加強肉製品管控，做好對旅客的宣傳提。陳吉仲說，非常感謝第一時間國台辦表達善意，後面持續還會有更多合作， 如境內電子商務平台不要讓境外訂購肉製品，或所有出境國人在機場港口不只要宣導，還要主動告知不要帶肉類品，這樣其他家國家在防疫上就會更有效率。