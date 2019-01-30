麥當勞誤植「台灣」遭抵制　國台辦：台灣是中國不可分割一部分

▲麥當勞吉祥物。（圖／麥當勞吉祥物）

記者蔡浩祥／綜合報導

台灣麥當勞1月推出滿福堡廣告，影片中女主角准考證的國籍寫著「台灣」，雖然畫面只有2秒鐘，大陸網友卻揚言抵制，外交部長吳釗燮20日在推特轉發相關新聞並說，「天哪！現在連漢堡都要遵守一中原則了嗎？」

面對吳釗燮的反應，國台辦發言人馬曉光今表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，這具有無可辯駁的事實和法理基礎，「在中國投資經營的企業，理應尊重這個事實，遵守中國的法律」。

台灣麥當勞於1月6日在YouTube發布一則關於「滿福堡」的廣告，主題為「吃滿福，保好運」，內容講述3個考生因為吃了麥當勞漢堡。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡浩祥攝）

不過，在考試中運氣爆表、反敗為勝，「要有好考運，試試吃滿福，保好運」。但廣告中一位女主角的准考證國籍欄寫著「台灣」，讓大陸網友要麥當勞「踹共」。

經大陸網友反彈不斷，該廣告已於18日晚間從YouTube下架。中國麥當勞19日凌晨於《環球網》微博留言，對於廣告公司在影片背景上把關不嚴，引起誤會，我們深感遺憾。

中國麥當勞強調，我們始終堅持一個中國的立場，堅決維護中國主權和領土完整。目前，該影片已經下線，感謝社會各界的關注監督。