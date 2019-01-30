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春節連假台東「富岡地區」單行道管制　警將加強勸導取締

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▲春節連假台東「富岡地區」交通管制示意圖。（圖／台東縣警察局提供，下同）

春節連假台東「富岡地區」交通管制示意圖。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

農曆春節期間，前往東海岸台11線、富岡漁港、小野柳、富山護魚區等景點旅客驟增，台東警察分局將於連續假期間2月5日大年初一至2月10日大年初六，在富岡地區實施「單行道」交通疏導及道路管制，遇有車多壅塞情形，請民眾循序前進，切勿併排停車及路肩超車，以免影響其他用路人。警方將於該地區加強勸導、取締違規車輛。

▲春節連假台東「富岡地區」交通管制示意圖。（圖／台東縣警察局提供，下同）

華大橋北側自富岡加油站前起至護漁區路段，於機慢車道兩側區間擺設交通錐。

鑒於往年春節連續假期期間，台11線北從富山護魚區至中華大橋之間交通流量增加，且於中華大橋北端多車道匯流成二車道，易造成交通壅塞，警方將於中華大橋北側自富岡加油站前起至護漁區路段，於機慢車道兩側區間擺設交通錐，防止自小客車由右側違規超車，影響行車動線。此外，小野柳北方伽路蘭公園前行車分向線擺設交通錐管制車流，禁止南下車輛轉入，避免車流於該處造成壅塞，影響北上車流動線。

▲春節連假台東「富岡地區」交通管制示意圖。（圖／台東縣警察局提供，下同）

另外，年節期間因遊客人數增加，將造成港區內車輛及人潮增加，其中違規停車及大型車輛出、入均易造成交通阻塞，港區道路採用「單行道」管制，嚴禁違規停車，警方將派遣警力加強勸導、取締違規停車情形，並對嚴重妨害行車秩序之違規停車予以告發維護交通順暢。

台東警察分局呼籲民眾遇有車多時，請耐心等候，切勿違規駕駛，期待民眾與旅客度過愉快的春節假期。

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關鍵字：春節,連假,富岡地區,單行道,管制,勸導.取締,中華大橋,交通錐

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