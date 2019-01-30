大陸2018年1.48億人出境遊！　人均教育文化娛樂支出2226元

▲春節出遊示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院30日舉行新聞發佈會，文化和旅遊部黨組成員王曉峰表示，2018年全國居民人均教育文化娛樂消費支出2226元（下同），占人均消費支出比重為11.2%；預計國內旅遊人數55.39億人次，收入5.13萬億元人民幣，分別增長10.8%和12.3%；入境旅遊1.41億人次，實現國際旅遊收入1271億美元，分別增長1.2%和3.0%。

根據《新華社》報導，根據中國旅遊研究院統計，2018年全年中國出境游旅客達到1.4億人次，比2017年全年上漲1100萬，同比增幅達到了13.5%。大陸遊客的足跡覆蓋157個國家，中國已經多年保持全球最大出境遊客源國。

大陸最大的出境旅遊平臺「攜程」公佈春節出境跟團旅遊價格指數，春節高峰期出境遊人均花費突破1萬元，部分熱門線路相比淡季價格上漲超過50%。根據旅遊社數據也顯示，出境遊預訂量相比去年同期上漲了32%，價格提升近10%。

根據國家旅遊局和中商產業研究院資料，2014年大陸出境遊人數首次突破1億人次；到2016年已達到了1.35億。世界旅遊組織(UNWTO)與麥肯錫資料顯示，到2020年，預計出境旅遊人次將達到1.6億。