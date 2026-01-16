川普關稅如「白蟻」侵蝕？　哈佛教授曝長期隱憂　

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普自上任以來，不斷對外宣稱關稅是史上最偉大的發明，並承諾透過提高關稅來實現製造業回流與刺激國內消費。儘管當時多數經濟學家警告此舉將導致通膨、薪資縮減及股市走弱，但如今一年過去，全球經濟並未如預期般崩盤。對此，專家提出警告，關稅的負面影響並非不存在，而是如同「白蟻」一般，正在緩慢侵蝕全球貿易的根基。

關稅未見立即衝擊？AI投資成「緩衝墊」

哈佛大學甘迺迪學院教授勞倫斯（Robert Lawrence）在《時代雜誌》撰文指出，川普（Donald Trump）曾誇下海口表示，關稅能讓美國再次強大。雖然當時幾乎沒有專家認同，甚至預測會引發國內經濟衰退與全球化終結，但現實情況卻顯得相對平穩。

專家分析，這並非關稅無害，而是其破壞力被拉長了。目前關稅帶來的負面後果，暫時被低水平的貿易報復，以及人工智慧（AI）領域的高額投資所抵銷。

儘管美國是全球最大經濟體，但僅佔全球商品進口額的13％與出口額的9％，這讓川普鎖定的全球目標有能力對動盪的貿易政策「一笑置之」。

國際反撲力道弱 全靠美國「核武傘」撐腰？

令人驚訝的是，除了中國曾針對稀土金屬進行報復外，多數國家並未成功反擊。勞倫斯表示，川普在阻止立即性反撲上運氣極佳，這主要與美國的戰略地位有關。

歐盟因北約（NATO）與美國緊密連結，而日本與南韓則在美國的「核武傘」保護下獲取國家安全。在這些戰略因素下，川普最終迫使多數國家接受了約15%的指標性關稅。

製造業現疲態 AI熱潮掩蓋經濟停滯

然而，美國國內已出現經濟停滯與製造業下滑的證據。受到關稅政策影響，不少雇主開始裁員，並對國內投資持觀望態度，特別是易受關稅衝擊的產業。雖然AI投資熱潮帶動了資料中心建設並撐起股市表現，但這掩蓋了實體經濟正在面臨的挑戰。

全球化轉向「碎片化」 白蟻效應恐致結構崩塌

川普的孤立主義並未終結全球化，卻改變了其本質。全球貿易正從美國領導的「單極體系」（Unipolar system），轉向不再由美國扮演領導角色的「碎片化體系」（Fragmented system），

目前趨勢顯示：

1.各國尋找替代市場： 貿易夥伴開始避開美國，轉向其他盟友。

2.區域小圈子形成： 加拿大與歐盟強化彼此關係，形成區域性市場，而非多邊體系。

3.中國崛起威脅： 中國經濟持續成長，並在AI競賽中威脅美國地位。

專家警告，川普的關稅政策與索取「貢品式投資」的做法，正播下不滿的種子。這種政策就像在木造建築中放入「白蟻」，雖然肉眼難以察覺，但隨著時間推移，最終會讓全球貿易的結構徹底崩塌。