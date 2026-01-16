　
大陸 大陸焦點 特派現場

股價持續暴跌！trip.com母公司攜程涉壟斷被「多次約談仍不改」

▲大陸在線旅遊平台攜程。（圖／CFP）

▲中國在線旅遊平台攜程。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國知名旅遊平台攜程（Trip.com母公司）近日遭官方立案調查。市場監理總局依據《中華人民共和國反壟斷法》，以攜程涉嫌濫用市場支配地位、實施壟斷行為為由，正式啟動調查程序。消息曝光後引發市場震盪，攜程美股盤前一度大跌逾17%，港股同日收盤也重挫超19%，相關爭議迅速成為市場與輿論焦點。

據《南方日報》報導，市場監理總局表示，本案係在前期核查基礎上依法立案，後續將重點調查攜程是否存在利用平台優勢，對合作商家施加不合理交易條件、限制價格自主權，或排除、限制市場競爭等行為。由於攜程長期在機票、飯店與旅遊產品線上銷售市場占據重要地位，此次立案也被外界視為反壟斷監管再度加碼的重要訊號。

對此，攜程集團回應指出，公司將積極配合監管部門調查，全面落實相關監管要求，並與產業各方共同維護公平、有序、可持續的市場環境。攜程強調，目前平台各項業務運作正常，未來仍將持續為消費者與合作夥伴提供服務。

事實上，攜程近一年來已多次遭地方市場監管部門點名。報導指出，2025年7月，鄭州市市場監管局因「私自調價」問題約談攜程，指出平台疑似透過技術手段干預商家定價；同年8月，貴州省市場監管局約談多家涉旅平台，要求禁止「二選一」、價格詐欺等行為；9月，鄭州市市場監管局再度約談攜程，要求整改「強制開通、無法退出」等不合理限制條款。

除了官方約談，業界團體的質疑也持續升溫。2025年12月，雲南省旅遊民宿產業協會公開指控，攜程等OTA平台疑似利用市場支配地位，對民宿業者實施「二選一」、單方面調漲抽佣比例、限制流量曝光等不正當競爭行為，並對外徵集相關證據；同一時期，安徽黃山市徽州民宿協會亦反映類似問題，引發地方旅宿業者高度關注。

立案消息公布後，資本市場反應劇烈。攜程美股盤前股價快速下挫，跌幅一度超過17%；港股方面亦同步走低，當日收盤跌幅超過19%。市場分析認為，反壟斷調查可能影響平台抽佣模式、商家合作條件及流量分配機制，短期內投資人情緒明顯轉趨保守。

公開資料顯示，攜程為全球大型線上旅遊平台之一，旗下擁有Ctrip、去哪兒、Trip.com、Skyscanner等多個品牌，業務涵蓋機票、住宿、度假產品與商旅服務。隨著市場監理總局正式立案，後續調查結果及可能的監管處分方向，仍有待進一步觀察。

