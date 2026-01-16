監測不中斷！水位計電力耗盡回收新設　馬太鞍溪堰塞湖持續降挖

▲空勤總隊直升機、消防署特種搜救人員及成大防災中心團隊會同執行新設安裝作業。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪上游堰塞湖原裝設之投入式水位計因電力耗盡失去功能，15日在內政部空勤總隊直升機及消防署特種搜救人員協助下，已順利完成回收並運返地面，後續將委由日本原廠進行維修，恢復原有功能。

▲▼重新安裝新的側岸式水位計。

花蓮分署表示，持續水位觀測對防災警戒極為重要。除收回投入式水位計，也同時於湖區重新安裝新的側岸式水位計，由成功大學防災中心專業團隊協助執行安裝作業，確保水位監控能持續運作，即時監測堰塞湖水位變化。

此外，去年12月28日施工團隊冒險挺進壩頂展開降挖作業，歷經半個多月努力，目前已初步展現成效。監測資料顯示，堰塞湖蓄水量從施工前約30萬立方公尺，經過緩慢且穩定的降挖排水作業，今日上午已降至約14.6萬立方公尺。

▲空勤總隊直升機、消防署特種搜救人員及成大防災中心團隊。

花蓮分署指出，雖然水量排放進度穩定，但施工過程仍面臨諸多挑戰，包括落石彈跳風險及土石滑動堆積於河道，影響運補車輛通行，導致施工團隊日常生活物資及油料補給一度受阻。為確保工程與人員安全，工程後期已改由私人直升機業者採取吊掛方式運送物資，確保施工團隊的日常生活與油料補給能順利進行。