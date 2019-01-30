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猥褻4女童男大生「3年前英文系退學」　幼兒園被爆幫隱瞞

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突發中心／綜合報導

高雄市幼兒園4名女童遭22歲男老師猥褻，原本園方表示他是就讀英文系的男大生，為了實習才會來兼任英文老師，但現在又爆出，他不僅沒有沒有幼教資格，就連聲稱就讀的某科大應用外語系也早在2016年退學，家長們卻都不知情。

幼兒園主任表示，這名男大生是學生家長的小孩，當初一直希望可以得到實習機會，加上對方就讀英文系，考慮很久才答應，畢竟一開始的實習都很正常，沒想到竟然發生這樣的事，之後會繼續向家長了解受害女童的狀況，並協助律師費用等相關問題。而這個說法卻被受害者的律師打臉，指稱園方竟然將女童家長的電話告知男大生家屬，事後也未道歉或進一步聯繫。

如今，涉案的男大生雖然已經錄製影片道歉，但根據《蘋果日報》報導，他不僅沒有幼教資格，原本就讀高雄某科大應用外語系也早在2016年退學，後來轉往另一所科大卻不是唸語文相關科系，而且這件事園方並未如實告知家長，直到爆發這起事件才曝光；男大生就讀科系的系主任透露，他目前是大四學生，平時在校表現都很正常，與一般學生無異，甚至在事發那段時間也會回來與同學討論畢業專題製作，表現看不出任何異常。

▲▼幼兒園主任,高雄,男大生,英文老師,猥褻。（圖／記者吳奕靖攝）

▲幼兒園主任出面說明，卻被女童這一方的律師踢爆根本沒來道歉。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

回顧案情，男大生是趁著午休時間用棉被蓋住女童，再做出撫胸、磨蹭下體等猥褻行為，後來家長調閱監視器發現異狀，他則被檢方依加重強制性交罪提起公訴。接著網路上流傳一段男大生的道歉影片，只見他將雙手擺在身後，全程沒有鞠躬，講話聲音含糊，「……做了不好的事情，我用手摸她（女童）的大腿、下體」，只是影片經過變音處理，網友們覺得聽起來沒有誠意，大多人都不買帳。

而針對這起狼師案，高雄市教育局表示，自去年5月事發後已在同年8月對校方做出行政裁罰、對園方做出減招處分，並對狼師裁罰6000元罰鍰，全案會全面配合司法處理，日後也會全面抽查幼教機構，希望能藉此將漏洞補上。

▼男大生拍攝道歉影片，但網友認為毫無誠意。

▲▼猥褻女童的男大生道歉了。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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關鍵字：高雄,猥褻,加重強制性交罪

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