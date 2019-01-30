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韓國瑜「官邸不住了」被酸戲精！名嘴爆「陳菊亂花錢」：住2月電費12萬

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▲▼韓國瑜「官邸不住了」被酸戲精！名嘴爆「陳菊亂花錢」：住2月電費12萬。（圖／東森新聞）

▲名嘴爆前市長陳菊住官邸時「亂花錢」：2個月電費12萬元。（圖／東森新聞

政治中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜28日證實不住官邸了，「住那麼大的房子也是浪費」，不用公帑能省則省，會再另外租小房子住。未料租房說引發網友筆戰，被狂酸「戲精」，韓粉則跳出來轉發2011年9月監察院調查「案外案」反擊，前市長陳菊官邸電費驚人，2009年6、7月竟高達12萬元，名嘴謝寒冰也痛批「公務員真的不能這樣亂花錢！」

韓國瑜選前從台北搬到高雄，就住在國民黨市黨部二樓，當選後住在左營的蓮潭會館，外界好奇，市長何時入住官邸？結果他28日表示，官邸太大，「我大部分有的時候一個人，或者夫妻就兩個人，住那麼大的房子也是浪費，就租一個小房子就好，夠住就好！」未來將自掏腰包，另外找小一點的房子租，只希望有房子夠住就好，想替負債累累的市府省點錢。

▲▼韓國瑜「官邸不住了」被酸戲精！名嘴爆「陳菊亂花錢」：住2月電費12萬。（圖／東森新聞）

▲▼韓國瑜「官邸不住了」被酸戲精！名嘴爆「陳菊亂花錢」：住2月電費12萬。（圖／東森新聞）

▲陳菊2009年6、7月住在官邸時，2個月電費高達12萬元。（圖／東森新聞）

▲▼韓國瑜「官邸不住了」被酸戲精！名嘴爆「陳菊亂花錢」：住2月電費12萬。（圖／東森新聞）

▲韓國瑜選前住在國民黨部主委小房間。（圖／東森新聞）

「高雄市政府現在真的是沒錢，沒錢到什麼地步？」韓國瑜不住官邸引發論戰，名嘴謝寒冰28日在《新聞龍捲風》政論節目中談到，其實市長官邸很豪華，但是對韓國瑜來說太大了，一切量入為出，算得仔細才能幫市府省錢，問題是高雄市負債3125億元不是韓國瑜欠下來，「是前面市長欠下來的」，前市長陳菊當年自己在高雄有房產，在鼓山區有48坪的房子，當年住在官邸，24小時警察駐守，522坪2個月電費就要12萬元。

原來2011年監察院調查高雄市府在凡那比颱風期間的因應作為，意外爆出案外案，監委發現陳菊官邸電費驚人，2009年6、7月時2個月電費高達12萬元。陳菊市府當時回應，官邸是2層樓建築，總面積約543平方公尺，一樓是客廳、餐廳，二樓有3房，陳菊當時單身，平時只有她和負責家務的工友隨員居住，警衛室還有2名員警24小時輪值；但12萬元是陳菊入住後用電最高峰，警衛室的用電也算在其中，經內部檢討，2011年同期已經降到7萬元左右。

謝寒冰痛批，就算是2個月6萬元還是很貴，而且「一被人家發現，瞬間就可以砍半，那以前是怎麼浪費的？為什麼會浪費掉那麼多電？」讓人感覺陳菊團隊覺得「反正是公家的，隨便高興怎麼用就怎麼用」、「這心態真的要不得…做公務員真的不能這樣亂花錢！」

韓粉反嗆酸民「韓國瑜幫高雄市府省錢也要被罵？酸民真是夠了，有玩沒完」、「就怕不敢酸，這樣才有對照組，並喚回印象！」批評前市長陳菊「很多家庭一整年電費都不超過12萬欸」、「12萬應該是所有房間都開冷氣，還開一整天」。

▲▼韓國瑜「官邸不住了」被酸戲精！名嘴爆「陳菊亂花錢」：住2月電費12萬。（圖／中天新聞）

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關鍵字：韓國瑜,高雄,高雄市長,謝寒冰,陳菊,新聞龍捲風,官邸,市長官邸,韓粉,監察院,電費,凡那比颱風

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