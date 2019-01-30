怕同學取笑！兒抱怨「大餐碗像狗用的」　機智媽一段話霸氣化解...他秒安靜

▲媽媽機智一席話化解兒子煩惱 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

小朋友到了一定的年紀，總是會開始在乎同儕的想法，不過這位媽媽超機智，一段話就化解兒子的煩惱。一位媽媽在臉書上表示自己日前幫兒子買了新的隔熱大餐碗，跟裝湯的碗公一樣大，但是兒子卻反應「拿大碗會被同學笑」、「像狗在吃的」。不過聰明的媽媽接著說了幾句話，就成功讓兒子把碗帶去學校。

一位媽媽在臉書「爆怨公社」中表示，日前她幫小五的兒子買了新的餐碗，跟家裡裝湯的碗公一樣大，但兒子卻說「碗太大了，拿出來吃午餐，同學會笑。」但媽媽卻不以為然表示「有什麼好笑的？」大的碗明明好裝又好端，不像鐵的便當盒沒有防燙，而且這款碗底部還有止滑處理，根本完美；不過兒子隨後又抱怨「看起來像狗狗吃飯的碗」。

媽媽這時靈機一動，表示如果真的被同學取笑「用狗碗吃飯」，「你就跟他們說，以前媽咪把你當瑪爾濟斯養所以用小碗，現在要當獒犬養所以用大碗！然後獒犬媽咪有點兇喔！」原po表示兒子後來就沒有繼續抱怨，隔天中午也乖乖用大碗帶了最愛的牛肉蘋果咖哩飯去上學。

po文一出，網友們表示，「小孩子天真，外面這樣少說60起跳」、「抱歉，我以為是電鍋耶」、「大碗有媽媽滿買的愛」；其他過來人則是點頭表示，「就像老公拿黑色垃圾袋給妳說不用買包包了，這個容量大又防水折疊好攜帶以後用這個就好」、「我國小時阿公拿一個大大的保溫罐裝麵去學校給我，我被大家笑，邊哭邊吃，吃兩口就整碗帶回來了」、「以前我兒子也拿大碗，同學都笑他是來吃飯不是來上學的，兒子回：錢都繳了，不吃回本怎麼行」。

▲有的人很習慣大碗，也有人很在意別人眼光 。（圖／翻攝自爆怨公社）

另外也有人提出不同看法，認為既然孩子都反應了，媽媽是否可以顧及一下他的面子。不過對此原po則說，「如果這麼輕易地跟著別人的感覺走，是要怎麼做自己？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！