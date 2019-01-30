阿母給「聖羅蘭紙袋」！女鵝爽收名牌　一打開對眼「香香G」秒看傻

▲是名牌的紙袋！難道媽媽要給新年禮物嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

聖羅蘭（Yves Saint Laurent，YSL）為知名時尚品牌，精緻高雅的風格吸引許多女孩入坑。一名女網友貼文，說媽媽拿了一袋東西給她，只見很有質感的黑色袋子上居然寫著「Saint Laurent」，她便興奮地在心中跑OS「買了什麼好東西給我？」結局讓其他人笑翻，原PO則是忍不住大哭「有妳這麼玩弄的嗎？」

「阿母拿了一袋東西走進來，想說她買了什麼好東西給我」，一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出兩張照片，她手上拿著黑色紙袋，看起來相當有質感，上面還印有「Saint Laurent」的字樣，原來是精品名牌聖羅蘭的紙袋，難怪會讓原PO超期待，畢竟裡面很有可能是聖羅蘭超夯的小金管口紅啊！

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▲喂～裡面怎麼是炸雞塊啦QQ（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO滿懷著期待的心情打開後，卻瞬間傻眼「結果一打開是繼光香香雞」，讓她忍不住標註「#有妳這麼玩弄的嗎」、「#害我還期待了一下下」、「#不說了我要去怒吃」。

看到貼文後，其他人紛紛笑噴「阿母走的是時尚」、「阿母很有眼光」、「沒吃過，應該是高級貨」、「袋子高級喔」、「至少還能擁有YSL的袋子」、「原來是ysl的香香雞阿」、「不管裡面裝啥走在路上就是屌」、「很夯的學院香香雞包」、「裝進去香香雞都變時尚了」。

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