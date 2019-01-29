台南學甲鎮安宮　「大仙尪」軟身福德爺重新開光

▲台南學甲區鎮安宮「軟身福德爺」舉行重新「開光」儀式後，與董監事歡喜合照比出第一讚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區鎮安宮，近40年都是以「軟身福德爺」聞名全台宗教界，1月29日上午11時午時，特別為重新整修的「軟身福德爺」舉行重新「開光」儀式，鑼鼓喧天相當熱鬧，重新開光後的「軟身福德爺」漫步青雲走路，真讓人覺得「福德爺」現身了。

學甲區頭港鎮安宮，不但座落在「台南幫」台南幫發源地，而且每年參與學甲上白礁謁祖祭典以「軟身福德爺」聞名，還以「犁大轎」傳統民俗參與，讓已經消失多年的「犁大轎」重現在「學甲香」的祭典行列上，最近幾年在祭典上引起了轟動。

鎮安宮董事長黃界貞表示，所謂「軟身福德爺」不是一般神像，而是開光入神過後的「大仙尪」，跟表演陣頭的「大仙尪」是有所區隔的。鎮安宮的「軟身福德爺」在1983年雕塑開光後，經過36年的歲月的侵蝕下，其骨架與臉部都有損傷，去年9月退神後，立即送給台北著名的製作神將師父阿裕師整修，整修費用高達36萬元，29日是農曆12月24日送神日，特別為整修完成的「軟身福德爺」舉行「重光」儀式。

鎮安宮董事王朝睦說，「軟身福德爺」會送去台北進行整修，是考慮到「軟身福德爺」歷史悠久，因此不敢隨便找師父整修，才送給台北阿裕師整修。鎮安宮董事長黃界貞在「重新開光」儀式後說，以後鎮安宮每年的出巡遶境之時，就由軟身福德爺受命玉旨，親臨大街小巷代理陰陽本地之事。以前常可看到庄民常馨香在桌案旁，望請福德爺祈福賜財，並驅除家中不順，流傳多年已成一項傳統，尤其在每年陪同慈濟宮保生大帝上白礁亭祭祖之時，前來加持的民眾更是絡繹不絕。