交往借40萬想分手　男友逼下海「那妳靠身體賺錢還我」撈回57萬

記者黃翊婷／綜合報導

46歲的女子小花（化名，以下皆同）與男友阿達交往2年多，期間共借了40萬元，後來想分手卻沒有錢償還，對方竟然直接開嗆，「那妳就靠身體賺錢，或是去借高利貸來還我」，不得已只好下海賣淫，賺了1年半共57萬7100元的皮肉錢通通都被拿走，直到2015年4月才在一名熟識男客的幫助下逃離，並於2個月後報案。台南高分院法官認為，阿達早在這起案件前就曾觸犯圖利媒介性交罪，如今又把女友推下火坑，最後判處10個月有期徒刑。

▲小花積欠男友40萬元，被迫賣身還債。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關）

小花提到，她與阿達交往期間確實有金錢借貸往來，2年後覺得彼此不適合決定分手，卻拿不出錢償還借貸的40萬元，對方竟然回答，「那妳就靠身體賺錢，或是去借高利貸來還我」，要求把錢還清後才能脫離關係，沒辦法才會加入應召站賣淫，「他（男友）會載我到飯店從事性交易工作，小姐們平時都在休息室裡，等到櫃台通知再自己走去客人房間。」

但小花從事性交易一次開價2000元到4000元不等，自己只能得到1400元，其餘都歸店家所有，她苦賺1年半累積57萬7100元的皮肉錢全被阿達拿走，「這段期間都是一名綽號小高的男子打電話給男友，告知地點後再由他騎車載我去接客」，直到2015年4月實在忍受不了這樣的生活，才在熟客的幫助下逃走並報案。

▲小花指控，從事性交易期間都是男友騎車載她去飯店。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

不過，被指控逼迫賣淫的阿達反駁，他從未介紹女友從事性交易，只知道對方去做按摩工作，更沒有拿到所謂的「皮肉錢」。但幫助小花的男客出庭證稱，第一次交易時小花曾哭訴遭男友毆打，連工作時都不能關閉手機，必須放在床頭保持通話，「我那時就在想要不要幫忙，她在房間裡只敢講一些重點，而且很小聲。」

台南高分院法官認為阿達罪證明確，加上他先前就曾因觸犯圖利媒介性交罪，被判處5個月有期徒刑，如今不知悔改再犯，卻矢口否認犯行，考量到他從事賣魚工作，還有母親與就讀小學的女兒得扶養，最後判處10個月有期徒刑，全案仍可上訴。