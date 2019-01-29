影／頭顱變形慘死國道！交往16年女友除夕出殯　男友「想冥婚被勸退」

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國道中山高大林北上段日前發生6車連環撞，今年要步入婚姻的37歲賴姓準新娘也在車禍中意外身亡，賴女的家屬也希望車禍後的遺體可以完整修補，將在農曆除夕出殯，讓她漂亮地走完人生最後一程；而與她愛情長跑16年的蔣姓男友則考慮要冥婚，但遭到賴女的父親勸退，只希望他：「每年都來看女兒就好了」。

▲ 國道大林車禍，新人陰陽兩隔 。（圖／記者翁伊森翻攝，同下）



國道警方表示，國道一號中山高北上約252公里處27日凌晨2時55分許，駕駛銀色自小客車的23歲周姓男子疑似精神不濟、自撞護欄後，後方5輛車發生追撞，其中在第3部黑色自小客車的賴女也因巨大的撞擊力道，頭部被擠壓至變形，當場慘死。

蔣男與賴女愛情長跑16年，雙方更是論及婚嫁，打算在今年結婚；蔣男更曾在臉書上開玩笑說，「要不是看她從我走投無路陪我一路走來，我早就去把高中生、大學生了」，「我們這個（指賴女）吃定我了，我跑不掉了，已經跟我16年了」，字裡行間雖有點大男人，卻藏不住對賴女的愛。

賴女的告別式將在除夕當天舉行，賴女父親受訪時表示，女兒跟對方交往很久了，心中早就已經認定他就是未來女婿，如今發生意外後，對方有意思要冥婚，但覺得人生的路還長，不希望對方因此被影響，因此勸退他：「你每年都來看她就好了」。

事後，蔣男也因情緒不穩定，沒有對外做任何的說明。而賴女的父親到醫院看到女兒的遺體，忍不住悲痛大哭；賴父表示，女兒跟男友共同打拼鐵捲門工程，有時候案場較遠需提早出門，自己多次提醒要注意行車安全，但卻沒想到意外還是發生了，只是沒想到這麼嚴重。

▼男女朋友原本打算今年度結婚。（圖／東森新聞）

