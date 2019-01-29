影／國泰員工午休抽菸意外發現幼兒園火警　師生42人平安獲救

記者林悅／台南報導

台南市中西區府緯街一所幼兒園，1月29日中午發生火警，幼兒園4樓鐵厝突然冒出陣陣黑煙，附近午休的國泰人壽公司一名員工，意外發現火警馬上報警，隨即衝入幼兒園協助疏散，消防人員也火速馳抵，進行疏散及滅火，火勢在20分鐘內撲滅，38名孩童及4名老師共42人沒有傷亡。

▲台南市中西區府緯街一所幼兒園發生火警，幼兒園4樓鐵厝突然冒出黑煙，學童及老師共42人全部平安，火勢未擴大釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於29日中午12時25分許據報，台南市中西區府緯街一所幼兒園發生火警，4樓冒出大量濃煙，消防局馬上派遣七大、永華、公園、南門及中正等分隊，共計出動12車，人員32人前往搶救。

消防人員到場後，發現是現場是3樓RC構造4樓鐵皮加蓋連棟式建築物，供幼稚園使用，4樓有黑煙冒出，老師向消防人員表示，學童33人、老師4人、老師的子女5人，共計42人，均已安全受引導在室外集結。

據了解，火警發現時，附近人壽公司員工在外午休抽菸時，發現幼兒園4樓冒出濃煙，除立刻打電話報案，並跑到幼兒園內告訴老師們發生火警，老師馬上引領幼童疏散到戶外集結待援。



火勢在消防人員射水搶救下，在20分鐘內撲滅，幸好搶救及時未釀災，師生42人全部平安。全案起火原因及財物損失由消防局調查中。