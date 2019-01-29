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殺人劫公車…沿路衝撞釀8死22傷　福建男一審被判死

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▲▼福建公車挾持撞人，增至8死22傷。（圖／翻攝FM1007福建交通廣播）

▲福建公車挾持案釀8死22傷。（圖／翻攝FM1007福建交通廣播）

大陸中心／綜合報導

福建省龍岩市一輛公車去年12月25日發生劫持事件，一名男子疑似只因與社區居委會有「辦證糾紛」等瑣事，竟持刀殺人後，又劫持公車在路上橫衝直撞，造成8人死亡22人受傷。福建省龍巖市中級人民法院今（28）日公開審理，被告邱日輝死刑一審被判處死刑，並剝奪政治權利終身。

福建省龍巖市新羅區去年12月25日發生一起公車遭劫案，嫌犯持刀殺人後，還劫持公交車沿街衝撞，造成多人傷亡，涉事的男子人邱日輝當場被逮。

▲福建一輛公車2018年12月25日遭劫持。（圖／翻攝自微博）

▲福建一輛公車2018年12月25日遭劫持。（圖／翻攝自微博）

新羅區一間商家的目擊者表示，當日下午3時20分左右，一輛35路線公車先撞向一輛轎車，再連續衝撞一部計程車和三輛摩托車。目擊者回憶，他看到公車上空無一人，撞擊發生後一名男子從公車裡下車，手中拿著3把10多公分長的尖刀，「刀上還有血跡」。

另據《華西都市報》「封面新聞」報導，嫌犯在鬧市中橫衝直撞2公里才被逼停；有目擊者稱，事發之前，嫌犯先拿著2把大約20公分長的西瓜刀，闖入社區居委會辦公室行兇，將居委會主任當場殺死，並將一名警員割喉。

據福建省龍巖市中級人民法院通報，龍巖市中級人民法院28日依法公開開庭審理被告人邱日輝故意殺人、以危險方法危害公共安全一案，並依法作出一審判決，判處被告人邱日輝死刑，剝奪政治權利終身。

龍巖市人民檢察院依法向龍巖市中級人民法院提起公訴，指控邱日輝犯故意殺人、以危險方法危害公共安全罪。龍巖市中級人民法院稱，經審理認為，被告人邱日輝犯故意殺人、以危險方法危害公共安全罪的事實清楚，證據確實充分，其犯罪手段極端殘忍，情節特別惡劣，後果特別嚴重，人身危害性極大，依法應予嚴懲，遂依法作出上述判決。

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關鍵字：福建龍岩公車,挾持,公車挾持,一審,死刑

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