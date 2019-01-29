小燈泡命案更審首開　王嫌：我有精神病，符合減刑規定

▲小燈泡命案兇手王嫌，說我有精神疾病，符合減刑規定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

內湖女童小燈泡命案，持剁骨菜刀狠心剁斷小燈泡的兇手王景玉，一二審均遭判無期徒刑。案經撤銷發回，高等法院29日更一審首度開庭。王景玉在庭上主動向法官表示，「我有精神疾病，符合減刑規定。」希望能逃過死刑。至於先前曾抱怨法院未通知開庭的小燈泡母親王婉諭，這次未到庭。

本案發生於2016年3月28日上午11點左右，有精神疾病、毒品前科的35歲王男，先到大賣場買了做案的剁骨菜刀，而後騎機車在內湖區隨機找尋作案目標。當時將滿4歲的劉姓女童小燈泡騎著腳踏車，與母親王婉諭一同要到捷運站接外公。王男在母親王婉諭面前，自後方接近小燈泡，並持菜刀朝小燈泡頸部猛砍，小燈泡身首分離、當場死亡，王男隨即被附近民眾制伏。

小燈泡命案引發社會高度關注，社會團體「白玫瑰關懷協會」在4月初就號召數萬人走上凱道，反對政府廢除死刑。檢方偵辦後，也依照「成年人故意殺害兒童罪」對王男起訴，並求處死刑。但一二審法院審理後，均將王男判處無期徒刑。最高法院去年底撤銷發回更審。

這次開庭時，王景玉主動向承審法官曾淑華表示，「我有精神疾病，符合減刑規定。」等同表達了不希望被判處死刑的意願。而由於最高法院撤銷理由中，針對王男犯案時是否具有辨識能力的鑑定報告，多有批評，因此本次庭訊中，王男的律師團提出了5名教授製作鑑定報到，但均被檢方否決，法院則諭知評議後決定。

而先前小燈泡母親王婉諭曾經在臉書上批評法院，沒有傳喚被害人到庭，讓被害人不知道庭訊進度，「沒有尊重被害人的心，講再多都是屁！」這次法院依法傳喚，但她沒有到庭。她的委任律師丁穩勝表示，一審以王男犯案時辨識能力無減損、但有精神病，故依兩公約法不判死；但二審卻依鑑定報告，直接認定王男犯案時辨識能力有減損，故依刑法19條規定、及兩公約法不判死，因此他們希望更審法院能針對兩公約法與刑法19條規定，做更詳細的釐清，不要在無謂的法律專業上鑽研。

