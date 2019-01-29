　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

小燈泡命案更審首開　王嫌：我有精神病，符合減刑規定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼小燈泡命案兇手王嫌，說我有精神疾病，符合減刑規定。（圖／記者吳銘峯攝）

▲小燈泡命案兇手王嫌，說我有精神疾病，符合減刑規定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

內湖女童小燈泡命案，持剁骨菜刀狠心剁斷小燈泡的兇手王景玉，一二審均遭判無期徒刑。案經撤銷發回，高等法院29日更一審首度開庭。王景玉在庭上主動向法官表示，「我有精神疾病，符合減刑規定。」希望能逃過死刑。至於先前曾抱怨法院未通知開庭的小燈泡母親王婉諭，這次未到庭。

本案發生於2016年3月28日上午11點左右，有精神疾病、毒品前科的35歲王男，先到大賣場買了做案的剁骨菜刀，而後騎機車在內湖區隨機找尋作案目標。當時將滿4歲的劉姓女童小燈泡騎著腳踏車，與母親王婉諭一同要到捷運站接外公。王男在母親王婉諭面前，自後方接近小燈泡，並持菜刀朝小燈泡頸部猛砍，小燈泡身首分離、當場死亡，王男隨即被附近民眾制伏。

小燈泡命案引發社會高度關注，社會團體「白玫瑰關懷協會」在4月初就號召數萬人走上凱道，反對政府廢除死刑。檢方偵辦後，也依照「成年人故意殺害兒童罪」對王男起訴，並求處死刑。但一二審法院審理後，均將王男判處無期徒刑。最高法院去年底撤銷發回更審。

這次開庭時，王景玉主動向承審法官曾淑華表示，「我有精神疾病，符合減刑規定。」等同表達了不希望被判處死刑的意願。而由於最高法院撤銷理由中，針對王男犯案時是否具有辨識能力的鑑定報告，多有批評，因此本次庭訊中，王男的律師團提出了5名教授製作鑑定報到，但均被檢方否決，法院則諭知評議後決定。

而先前小燈泡母親王婉諭曾經在臉書上批評法院，沒有傳喚被害人到庭，讓被害人不知道庭訊進度，「沒有尊重被害人的心，講再多都是屁！」這次法院依法傳喚，但她沒有到庭。她的委任律師丁穩勝表示，一審以王男犯案時辨識能力無減損、但有精神病，故依兩公約法不判死；但二審卻依鑑定報告，直接認定王男犯案時辨識能力有減損，故依刑法19條規定、及兩公約法不判死，因此他們希望更審法院能針對兩公約法與刑法19條規定，做更詳細的釐清，不要在無謂的法律專業上鑽研。
 

ET快訊
男大生午睡猥褻4女童！母看監視器崩潰：把幼兒園當後宮
日領2500！油漆工撞殘人...大吃爽玩改車「4年賠0元」　
正妹搬運工找到「186cm高富帥」真愛 　身分曝光是知名主持

關鍵字：法律,人權,小燈泡,內湖女童割喉案,王景玉,王婉諭,被害人,死刑,無期徒刑,更審,高等法院,撤銷

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小燈泡母轟不尊重當事人　高院無奈：每次傳喚你都不來

小燈泡父劉大經首表態：判他死刑！　不接受王景玉道歉

快訊／小燈泡命案二審　剁頭兇手王景玉再逃死刑

小燈泡父母悲痛：政府2年做了什麼？　社會安全「仍原地踏步」

快訊／多次砲轟法院　內湖女童小燈泡父母首度高院出庭

快訊／小燈泡案一審宣判　王景玉逃死判無期徒刑！

學生弟「翹孤輪」新勁戰3秒就撞車　網喊療癒：重看5次

畢旅噩夢！高工男慘遭男同學性侵　獲賠40萬確定

「我唱歌沒約你們啊！」　男摩鐵喝酒狂歡被砍6刀送醫

遭嗆「敢不敢」　2男持槍綁婦強盜辯「好玩」

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

蔡旻佑突襲婚禮「我可以」　下一秒新郎接棒..哭翻了！

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

疑性侵酒店妹談判拒付8萬8和解　嗆「不可能」遭7男斷2手指丟包

學生弟「翹孤輪」新勁戰3秒就撞車　網喊療癒：重看5次

畢旅噩夢！高工男慘遭男同學性侵　獲賠40萬確定

「我唱歌沒約你們啊！」　男摩鐵喝酒狂歡被砍6刀送醫

遭嗆「敢不敢」　2男持槍綁婦強盜辯「好玩」

快訊／鳳山龍山寺施工挖破瓦斯管線　消防灑水嚴防氣爆

「美商88投資」誑美金外匯日息1%　馬籍男半年狂吸4000萬元

女兒遭猥褻！母哭「拖一天痛一天」　律師怒：園方竟把電話給男大生

快訊／18歲屁孩「派出所旁」開20多槍討賭債　秒被壓制上銬

母羊被偷「活活餓死3隻小山羊」　飼主飆罵：無良缺德小偷　

檳榔哥非法看護網站「登GOOGLE第一位」　月入爆收百萬

獨／Ruby遭坑求負責　50歲業者竟回「媽媽在罵我了！晚安」

遠傳春節旅遊檔期搶客　「遠遊卡」最低每天只要34元

2019科展登場　中研院院士鼓勵學生：開啟「好奇心」是研究動力

才剛撈上岸…「強盜小貓」秒死咬漁網不放：給我給我給我！

中職／彭政閔引退將有專屬LOGO　鑽石卡6萬5天價結標

貴賓變食蟻獸！阿公開心與「傑作合影」　女兒氣炸：幹嘛亂剪啦

同名同姓同歲！她含淚同意「全身浮腫」腦死弟拔管　解剖才知是路人

學生弟「翹孤輪」新勁戰3秒就撞車　網喊療癒：重看5次

克瑞莫：陸股票不值得冒險　非要買的話請選那些大家都聽過的

畢旅噩夢！高工男慘遭男同學性侵　獲賠40萬確定

社會熱門新聞

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘..

13歲少女倒追失敗告性侵　37..

撞殘女拒賠　男哭窮臉書狂玩樂

獨／新秘妻遭砍7刀　跳車畫面曝..

油漆工大吃爽玩「4年賠0元」被..

幼兒園當後宮　男大生猥褻4女童

台北市第一凶宅錦新大樓　驚見百..

更／男碩專生墜9樓亡　輕生原因..

他開車遇攔查跳針要求警員證　P..

國道殺妻／聽媽被砍　女兒曝求救..

狠夫倒車想再撞　妻痛躲護欄求活

他撞人「砍到2千還拒賠」　被害..

男老師戀學生媽媽　1年做了20..

公館豆花伯　2年前在大陸老家過..

更多熱門

相關新聞

鳥松農會代表斷臂命案　主嫌定讞

高雄鳥松區農會代表陳讚壽，疑似因為財務糾紛，2017年間遭人買兇斷臂，陳讚壽當時被5人埋伏壓制，活生生砍斷右手前臂，最後失血過多不治，歹徒還將斷臂丟到魚池內餵土虱。警方事後逮捕5人中的主嫌鄭朝云，最高法院29日將他判刑15年定讞。

李永然、陳贈吉／金字塔型訴訟制度限制訴訟權

中信3億美金案／檢方疑違規辦案

走私冰毒判死　謝倫伯格申請上訴

美女醫外遇官司　求再審敗訴

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

2019日本出入境托運行李限制懶人包

郭雪芙爆當小三！鮮肉男星睡進她家「過夜3天」

爽胡大四喜嚇壞人　勸世文讓網毛翻

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

他被警挖醒見2賓士超火　女：前男友擋我

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

13歲少女倒追失敗告性侵　37歲高富帥回應超暖

老公天天尿我身上　張菲媳曝情趣細節

18張「中長髮」髮型圖鑑

金山連兩震！若爆陽明山衝出…核電10公里外

更多

最夯影音

更多

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面